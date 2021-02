La Fiera y Nacho Ambriz buscan revancha en la Concachampions

Nacho Ambriz y León buscan su revancha en la Liga de Campeones de la CONCACAF después de lo que fue la dolorosa eliminación frente a Los Ángeles FC en la edición del año pasado.

“Esta es una espinita que tenemos clavado, el primer juego lo habíamos hecho bien, en el segundo la verdad que ni las manos metimos, fue un mal sabor de boca para todos, en especial para nuestra afición, así que este es un nuevo sueño y nos prepararemos de la mejor manera para los enfrentamientos que vengan”, apuntó el técnico esmeralda.

La suerte está echada y La Fiera ya espera por un rival canadiense, Toronto FC o Forge FC, en una eliminatoria a ida y vuelta que deberá cerrar en el país de la hoja de maple.

“Tengo más conocimiento de Toronto, ha hecho buenos torneos en la MLS, cuando estaba en Querétaro me hablaba muy bien de ese equipo Camilo (Sanvezzo) que jugó ahí un rato y veo que hay tiempo suficiente para llegar bien preparados, así que iremos con todo”.

“Me parece que en todo este tiempo acumulamos experiencia, lo vivimos en la liguilla, hoy este equipo tiene más tablas y no podemos confiarnos de que quizás el rival no venga físicamente bien por el desfase en que ellos arrancan su torneo, todo dependerá del hambre que tengamos, de demostrar nuestra capacidad y como lo dije, sabremos llegar muy bien a estos juegos para luego aspirar a ir a una final de Concachampions”, agregó Ambriz.

Por último, el “domador” ya alista rotaciones para competir en el certamen de la región, pero al mismo tiempo la idea es seguir defendiendo la corona en la Liga MX.

“Tenemos que prepararnos muy bien en lo físico, en eso ya hemos avanzado y me recargo mucho en el preparador físico para irle midiendo a cada jugar su carga de trabajo, entonces habrá rotaciones, ya se habló de esto con los jugadores y pues que no se fastidien, todos jugarán y lo debemos hacer bien con esta doble competición”.