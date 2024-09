La Fiera tiene en la mira al “Puma” panameño José Luis Rodríguez

León, Gto.- León y América no lucen precisamente agarrados de las manos por “El Puma” José Luis Rodríguez, ofensivo panameño que estarían disputándose ambos conjuntos de la Liga MX.

Es casi un hecho que el canalero no seguirá en el Estrella Roja de Belgrado, club con el cual tenía contrato hasta mediados de 2027, sin embargo, no entra en planes y esto quedó en evidencia luego de las listas definitivas que se presentaron para la UEFA Champions League y en donde no aparece registrado con la escuadra serbia.

La participación de Rodríguez con el Estrella Rojas se vio reducida a solo seis encuentros en los que marcó un gol y puso dos asistencias, aunque antes de eso vio acción en Portugal con el Famalicao, equipo en el que coincidió con el venezolano Jhonder Cádiz, actual centro delantero del elenco panza verde y justo esa sociedad podría repetirse en el balompié mexicano, siendo además clave para que el mundialista en Rusia 2018 se decante por fichar con los del Bajío.

Cabe señalar que Rodríguez Francis de 26 años surgió del Chorrillo FC de su país, para después en 2016 dar el salto al viejo continente, enrolándose con la filial del KAA Gent de Bélgica, donde permaneció por un par de campañas y posteriormente fue al N.K. Istra de Croacia, mientras que de 2019 a 2022 anduvo en España por el Deportivo Alavés, Lugo y Sporting de Gijón.

El seleccionado panameño podría ser ese enlace con Cádiz y ocuparía la última plaza de jugador extranjero que tienen los verdiblancos, esto tras la salida del uruguayo Alan Medina al Peñarol de su nación y quien dicho sea de paso, fue de las contrataciones que más decepcionó durante la era de su paisano Jorge Bava.

Por ahora, lo de José Luis Rodríguez al León es una opción que de a poco va tomando fuerza e incluso se supo que meses atrás, Grupo Pachuca ya lo había sondeado para traerlo a tierras guanajuatenses. Lo que pudiera trabar un poco esta contratación e incluso frustrarla es la imperiosa necesidad que tienen los felinos por encontrar entrenador, puesto a que lo de Alejandro Corona solo sería de manera interina.

En números