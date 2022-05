La Fiera reportará a pretemporada en espera de su “domador”

Luego del rotundo fracaso que significó el Clausura 2022, La Fiera vuelve a la carga y este martes pondrá en marcha su agenda de pretemporada.

El plantel verdiblanco se encuentra citado en punto de las 10:00 horas en el Estadio Nou Camp, para posteriormente viajar a Pachuca, donde se realizarán las evaluaciones médicas en las instalaciones del Centro de Excelencia Médica en Altura (CEMA by FIFA).

En teoría, todo el elenco felino deberá estar presente para ir a la Bella Airosa, incluidos algunos elementos cuyos nombres han sonado de manera reiterativa en esta etapa de futbol de estufa, uno de esos es Jean Meneses, de quien se habla estaría muy cerca de salir en venta definitiva al Toluca, siendo una petición directa de Nacho Ambriz a la directiva de los Diablos Rojos, aunque por ahora no hay nada confirmado. Otra incógnita es saber si el central uruguayo Gary Kagelmacher se mantendrá con el club, y de igual manera, podría verse al costarricense Joel Campbell, que a final de cuentas no fue adquirido por Rayados de Monterrey. La situación del seleccionado tico está sujeta a análisis de la directiva, por lo que su retorno al equipo panza verde no está asegurado.

La gran ausencia, al menos en estos días iniciales es la del “domador” y es que si bien ya hay negociaciones con el Independiente del Valle por el portugués Renato Paiva, la realidad es que pasan los días y no se ha cerrado absolutamente nada; de hecho, en caso de concretarse su arribo a la “guarida”, el lusitano se incorporaría hasta finales de mes, una vez que concluya la primera vuelta del campeonato ecuatoriano.

Este mismo martes podría comenzar a despejarse una que otra duda, aunque como siempre pasa en esta época de receso, existe más hermetismo que certezas y más rumores que realidades.

A su vuelta de tierras hidalguenses, León se mantendrá entrenando en La Esmeralda, a espera también que se confirmen los duelos de preparación. De momento solo se tiene pactado el del próximo 22 de junio en San José, California, ante las Águilas del América