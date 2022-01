La Fiera reforzará su defensa con el ex madridista Gary Kagelmacher

Un ex integrante de la “Casa Blanca” llegará en las próximas horas a tierras esmeraldas, se trata del central uruguayo Gary Kagelmacher.

El zaguero de 33 años tenía contrato vigente con el Peñarol de su país, aunque al parecer, el Club León no tuvo problema alguno en desembolsar entre 130 y 150 mil dólares para liquidar la cláusula de salida fijada por el conjunto carbonero.

“Esta casi hecho, no era mi idea irme, para nada, pero esto surgió ayer (domingo) y es un oferta muy importante y decidimos tomarla. Es un mercado (México) lindo y un desafío nuevo. Fue de un día para el otro y se dio porque tengo cláusula. Realmente no me lo esperaba”, comentó el futbolista en entrevista para ESPN Uruguay.

Kagelmacher es un auténtico trotamundos, sin embargo, destaca su paso por las filas del Real Madrid Castilla, llegando incluso a debutar el 31 de mayo de 2009 con el primer equipo merengue. El español Juande Ramos, en ese entonces timonel del Real Madrid, le dio 58 minutos en la última jornada de La Liga frente al Osasuna, pero después de eso, Gary regresó a la Segunda División “B” con el Castilla.

Fue en 2010 cuando el canterano del Danubio dejó las filas madridistas para enrolarse con el Beerschot AC de Bélgica, posteriormente se fue a Francia con el Mónaco y el Valenciennes FC, de 2014 a 2016 militó con el Múnich 1860 de la Bundesliga 2, jugó otro año para el Maccabi Haifa israelí, luego retornó al balompié belga con el KV Cortrique y desde 2020 venía defendiendo la playera del Peñarol.

A falta de que su fichaje se haga oficial, Kagelmacher ocupará la décima y última plaza de extranjero que tiene disponible la escuadra comandada por Ariel Holan. Cabe destacar que la lesión que sufrió Stiven Barreiro en Tijuana, aunado a la intermitencia de Andrés Mosquera, fue lo que habría acelerado la decisión del “domador” y la directiva verdiblanca de decantarse rápidamente por un defensor central, puesto donde también figuran el colombiano William Tesillo, inamovible por ahora, así como el juvenil Pedro Hernández.

Respecto al arribo de un lateral derecho y un delantero no hay certeza. Lo del ecuatoriano Byron Castillo parece diluirse una vez más, sobre todo porque La Fiera estará agotando sus cupos de jugadores no formados en México.

