La Fiera presenta a Julien Célestine; su debut aún deberá esperar

León, Guanajuato.- Julien Célestine no será la solución para León, no al menos este miércoles cuando el conjunto esmeralda visite a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Y si bien, el francés se dijo listo para jugar, la realidad es que por temas de papeleo luce prácticamente descartado para una fecha cuatro que pinta compleja para La Fiera, toda vez que en la central no podrá contar con William Tesillo y Pedro Hernández, ambos lesionados y ahora también se ha sumado la baja de Stiven Barreiro, expulsado frente a Puebla.

“Estoy consciente de la situación del equipo, debo prepararme muy fuerte para ser considerado por el profesor, me siento listo para jugar y debutar lo antes posible”, apuntó el zaguero proveniente del Rodez Aveyron Football de la Ligue 2 gala.

Célestine dijo conocer un poco del balompié mexicano gracias a lo que ha visto de sus paisanos André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, elementos de los Tigres.

“He visto imágenes del campeonato mexicano, hay dos franceses que juegan bien en esta liga, es un campeonato que tiene el toque particular de la cultura latina, eso me gusta porque es un lugar donde la afición es entregada, pasional y muy comprometida. Todos en el club me han recibido de lo mejor y estoy listo para darles todo de mí”, aseveró.

Para el nacido hace 24 años en París, el Club León es “un equipo que tiene ambición, es una emoción muy grande el venir a jugar a México, comparto muchos de los ideales y valores que tiene esta institución, se que han ganado títulos y yo también quiero ganar títulos con esta playera”.

Por lo pronto, Julien entrenó por primera ocasión con el resto del equipo y solo está a la espera de completar sus trámites y que llegue el CTI (Certificado de Transferencia Internacional); además, León tiene que hacer la baja de Santiago Colombatto, quien de momento ocupa el décimo registro de jugador no formado en México.

