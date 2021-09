La Fiera irá al “Volcán” sin Ángel Mena; Tesillo y Meneses son duda

León, Guanajuato.- Meterse este sábado al “Volcán” sin Ángel Mena, incluso sin William Tesillo y Jean Meneses de arranque, pareciera ser una misión suicida para La Fiera y su “domador” Ariel Holan.

Y es que en el caso del “Ángel del Gol” está prácticamente descartado para ver minutos frente a Tigres, mientras que lo de Tesillo y Meneses se evaluará en las próximas horas y todo depende de en que condiciones físicas arriben tras su participación en las eliminatorias mundialistas de la CONMEBOL.

“Mena no alcanzará a llegar al partido, son cosas extrañas que uno debe aceptar y con William y Jean debemos analizar el escenario, ver cuánto futbol tuvieron y los viajes, a veces uno piensa que los futbolistas son súper héroes y el físico es el físico y da hasta cierto límite, así que evaluaremos la situación porque tampoco estamos ante un partido que defina todo como para tomar riesgos excesivos”, manifestó el timonel esmeralda.

Holan no pudo ocultar su descontento con la calendarización de esta fecha FIFA, en especial con los encuentros de las selecciones sudamericanas.

“Si esta fecha se hubiera jugado en miércoles como en CONCACAF nos daría tiempo de tener a nuestros jugadores, pero como la programaron no da, con los de CONCACAF hay más margen hasta el sábado, pero con los que vienen de la CONMEBOL no nos da”.

Asimismo, el argentino no dudó en señalar que el tema de los convocados a sus representativos nacionales “es la mayor dificultad con la que me he encontrado desde que soy técnico del León, desde la pretemporada no los pude contar, todavía viene la fecha de octubre y para solidificar un andamiaje se hace cuesta arriba, ni hablar, es la realidad”.

SIN REPROCHES AL “TATA”

A diferencia de Tesillo, Meneses y Mena, quienes si vieron acción en sus respectivos combinados nacionales, otros como Rodolfo Cota, Osvaldo Rodríguez y “El Avión” David Ramírez, se quedaron en la banca o de plano fueron a la tribuna con el Tricolor que dirige Gerardo “El Tata” Martino.

“Esas son decisiones del entrenador que respeto, pero con esta situación los clubes sufren muchísimo, claro que todo es debido a la pandemia, las fechas se han acumulado, pero habría que revisar que ajustes se pueden hacer, no digo tanto a nivel selección, sino de campeonato e insisto, no es excusa ni queja, pero es la realidad, tuvimos 11 días sin seis hombres que son muy importantes en el andamiaje del equipo”, aseveró Ariel Holan.