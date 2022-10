La Fiera irá al bombo uno de la Concachampions 2023

León, Guanajuato.- Luego de tres intentos que acabaron en rotundos fracasos, La Fiera buscará saldar en 2023 una deuda pendiente en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Será el próximo 7 de noviembre cuando el conjunto esmeralda conozca a su rival para la ronda de octavos de final. De momento, la confederación de la región solo dio a conocer el acomodo de los 16 clubes participantes en los dos bombos y al ser el subcampeón del primer torneo del año futbolístico, esto en el Apertura 2021, el Club León se ubicó en el bombo uno, eso significa que recibirá el choque de vuelta en la primera fase.

Junto a los panzas verdes, en este primer bombo figuran Atlas, Pachuca, Orlando City, Los Ángeles FC, Philadelphia Union y Vancouver Whitecaps, todas estas escuadras pertenecientes a la Major League Soccer de los Estados Unidos. El equipo norteamericano restante será el ganador de la MLS Cup 2022 programada para el 5 de noviembre, aunque si el campeón es de Canadá o algún otro cuadro ya calificado a este torneo, entonces se le otorgará la plaza al Austin FC al ser el mejor clasificado de la MLS Supporter´s Shield.

Mientras tanto, en el bombo dos se sorteará al Tauro (Panamá), Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica), Alianza FC (El Salvador), Violette AC (Haití), Olimpia (Honduras), Real España (Honduras), Motagua (Honduras) y Tigres (México). Debido a que dos instituciones del mismo país no pueden toparse en la instancia inicial, los de la “U” de Nuevo León tendrán que enfrentarse forzosamente a un adversario del país de las barras y las estrellas o en su defecto a los Whitecaps.

Los octavos de final se llevarán a cabo el 7-9 y 14-16 de marzo, los cuartos el 4-6 y 11-13 de abril, las semis el 25-27 de abril y el 2-4 de mayo, en tanto que la gran final quedó pactada para el 31 de mayo la ida y el 4 de junio la vuelta. Hay que recordar que el monarca obtendrá su boleto al Mundial de Clubes 2023.

En sus anteriores participaciones, León falló al quedarse eliminado a las primeras de cambio contra el LAFC en 2020 y con el Toronto FC en 2021, ambas bajo las órdenes de Nacho Ambriz, y este año, con el argentino Ariel Holan en el timón, los verdiblancos vencieron en octavos al Guastatoya guatemalteco, pero en cuartos fueron arrollados por otro representante estadounidense, el Seattle Sounders. A todo esto se le suma la incursión con Gustavo Matosas en 2014, donde los felinos ni siquiera superaron la fase de grupos.

Liga de Campeones de la CONCACAF 2023

Bombo 1 Bombo 2 Equipo Equipo Atlas (MEX) Tigres (MEX) León (MEX) Liga Deportiva Alajuelense (CRC) Pachuca (MEX) Real España (HON) Vancouver Whitecaps (CAN) Olimpia (HON) Los Ángeles FC (EUA) Motagua (HON) Orlando City (EUA) Alianza FC (El Salvador) Philadelphia Union (EUA) Violette AC (Haití) Por Definir (EUA) Tauro (Panamá)