La Fiera ha sido candil de la calle y oscuridad de su casa

León, Guanajuato; 25 de octubre del 2021.- Algo tiene la “guarida” que al menos en este torneo, La Fiera se ha visto forzada a tener que rescatar puntos valiosos como visitante.

Con cuatro triunfos, un empate y dos derrotas, el conjunto esmeralda ha sido luz en campo ajeno, mientras que con par de victorias, tres igualadas y dos descalabros, ha tenido que transitar en medio de la oscuridad frente a su afición.

Cabe destacar que en las cuatro conquistas en cancha rival, León incluso se ha dado el lujo de bajar la cortina: 0-1 Vs. Querétaro, 0-3 Vs. Guadalajara, 0-1 Vs. Monterrey y 0-1 Vs. Puebla, aunque solo frente a las Chivas logró culminar el compromiso con cierta tranquilidad, ya que en el resto el resultado final bien pudo haber sido muy diferente.

Mientras tanto, el solitario empate fue el 2 a 2 en “El Volcán” de los Tigres, partido donde la escuadra dirigida por al argentino Ariel Holan llegó a tener la llamada ventaja engañosa, al tiempo que los tropiezos se dieron de manera contundente con el 4-0 en Pachuca, esto en la fecha inaugural y el 2-0 frente al Atlas, días después de levantar la Leagues Cup.

Los verdiblancos son el tercer mejor visitante del Apertura 2021, solo los superan los rojinegros con saldo de cuatro ganados, tres empatados y uno perdido, además del líder general América con tres victorias, igual número de empates y un revés.

Sin embargo, el otro lado de la moneda es cuando León se presenta en el Estadio Nou Camp, ahí no gana desde el pasado 14 de agosto cuando despachó 3-0 al Mazatlán FC y antes de eso también había conseguido imponerse 2-1 a los “Xolos” de Tijuana. Después de sacarle los tres puntos a los cañoneros, los panzas verdes han dividido unidades con Santos (1-1), América (1-1) y Atlético de San Luis (0-0), en tanto que las derrotas se dieron con Juárez (0-1) y Pumas (1-2).

A los felinos les restan tres cotejos para concluir la campaña regular, la buena noticia y apelando a la estadística es que dos de estos son como visitantes, el próximo domingo en Toluca y el 3 de noviembre frente al Cruz Azul, cerrando posteriormente ante Necaxa.

La última ocasión que León acumuló cinco partidos sin ganar en su “hábitat” fue en el Apertura 2018: 1-2 Vs. Pumas, 0-1 Vs. Lobos BUAP, 1-2 Vs. Monarcas Morelia, 0-4 Vs. Puebla y 0-1 Vs. Guadalajara. Cuatro de esos resultados adversos se cargaron a la cuenta de Nacho Ambriz y uno a la del uruguayo Gustavo “Chavo” Díaz.

León jugando fuera del Nou Camp…

Jornada

Resultado

Estadio 1

Pachuca 4-0 León

Hidalgo 3

Querétaro 0-1 León

Corregidora 5

Guadalajara 0-3 León

Akron 8

Tigres 2-2 León

Universitario 10

Atlas 2-0 León

Jalisco 13

Monterrey 0-1 León

BBVA Bancomer 15

Puebla 0-1 León

Cuauhtémoc