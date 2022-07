La Fiera ha ido perdiendo garra en su territorio

León, Guanajuato.- La derrota frente al Toluca hizo que La Fiera igualará su última gran racha de juegos sin poder sumar de a tres en la “guarida”.

Ya son siete encuentros en los que León no consigue ganar ante su afición, misma cantidad que se alcanzó entre el Apertura 2018 y Clausura 2019.

En esta seguidilla se incluyen cinco cotejos correspondientes al Apertura 2022 y que fueron a la contabilidad del argentino Ariel Holan, el 0-0 Vs. Monterrey, 0-3 Vs. Tigres, 1-1 Vs. Querétaro y 0-1 Vs. Puebla, mientras que el 4-4 contra los Diablos Rojos se le anotó a Christian Martínez en su fallido interinato; además, en dos choques del Clausura 2022 con el portugués Renato Paiva, la escuadra felina igualó 3-3 ante Pumas y cayó apenas el pasado martes por la mínima con los escarlatas.

Mientras tanto, en lo que fue ese mal pasaje a finales de 2018 e inicios de 2019, la era del uruguayo Gustavo “Chavo” Díaz se fue diluyendo con el 1-2 frente a Pumas, al tiempo que bajo las órdenes de Nacho Ambriz, León no vio la luz con el 0-1 Vs. Lobos BUAP, 1-2 Vs. Monarcas Morelia, 0-4 Vs. Puebla, 0-1 Vs. Chivas, 2-2 Vs. Tigres y 0-1 Vs. Tijuana. Cabe recordar que después de ese revés con los “Xolos”, La Fiera resurgió y logró aquella histórica docena de conquistas consecutivas, misma que a la postre no pudo ser redondeada al perder la gran final ante Tigres.

Entre estas dos rachas, hay otra de cinco encuentros con Holan en el Apertura 2021, dándose los empates a uno contra Santos y América, el 0-1 con Bravos de Juárez, el par de roscas frente al Atlético de San Luis y el 1-2 ante Pumas. Pese a este lapso flojo, los panzas verdes pudieron ser sublíderes de la fase regular y arribar a la final con el Atlas.

Pero algo ha pasado en el último año y medio que el Nou Camp se ha vuelto una aduana mucho más accesible para los rivales. Todavía en febrero de 2021, León llegó a ostentar una racha de 31 partidos sin perder en su “hábitat”, hasta que Guadalajara le puso fin.

Ahora, este próximo domingo, Paiva y los suyos tienen un marco inmejorable para devolverse a la senda del triunfo en el dos veces mundialista, enfrentando nada más y nada menos que a las Águilas del América. Si el proyecto del timonel lusitano quiere empezar a consolidarse y si La Fiera desea volver a ser seria aspirante al título, el primer paso que deberá dar es en casa, recuperando esa imbatibilidad que en su momento se extendió del 27 de enero de 2019 al 8 de febrero de 2021.

Rachas de La Fiera sin ganar en la “guarida”

Torneo

Resultado Entrenador

Apertura 2018

León 1-2 Pumas Gustavo Díaz Apertura 2018

León 0-1 Lobos BUAP Ignacio Ambriz Apertura 2018

León 1-2 Monarcas Morelia Ignacio Ambriz Apertura 2018

León 0-4 Puebla Ignacio Ambriz Apertura 2018

León 0-1 Guadalajara Ignacio Ambriz Clausura 2019

León 2-2 Tigres Ignacio Ambriz Clausura 2019

León 0-1 Tijuana Ignacio Ambriz