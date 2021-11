La Fiera deberá sortear los cuartos de final sin “El Patrullero”

León, Guanajuato; 23 de noviembre del 2021.- De lo perdido a lo encontrado, luego de ser un “hospitalito” en el receso por fecha FIFA, La Fiera ha recuperado a la mayoría de sus elementos lesionados, salvo Elías Hernández, quien no estará listo para ninguno de los dos compromisos frente al Puebla.

“Lo de Elías en esta primera serie creo que no va a estar, dependerá de lo que ocurra y si logramos pasar, entonces estará a la orden y después todo el resto del plantel está disponible”, indicó el timonel verdiblanco Ariel Holan.

Cabe recordar que lo del “Patrullero” no lucía tan complejo, incluso salió al banquillo en la última fecha contra Necaxa, sin embargo, el ex de Cruz Azul no pudo avanzar en su proceso de rehabilitación y de esta manera causará baja.

Los que ya están a servicios de Holan y su cuerpo técnico son Fernando Navarro, Santiago Colombatto, “El Avión” Ramírez y el capitán Luis “El Chapito” Montes.

“Lo de “Chapo” y Navarro que eran las dos lesiones más graves, Navarro con lo del ligamento y “Chapo” con lo del problema muscular, ambos ya están recuperados, quizás no para 90 minutos de alta exigencia e intensidad, veremos cómo los administramos, pero es fundamental contar con su carácter y temperamento en este tipo de instancias”.

Finalmente, durante la práctica de este martes el canterano Fidel Ambriz sufrió la luxación de su hombro derecho, aunque nada que le impida ser opción de refresco para el jueves.