La Fiera da la cara por Guanajuato en la primera Copa Promesas MX

León, Gto.- De los tres clubes guanajuatenses que comenzaron la aventura denominada Copa Promesas MX, solo el Club León de la categoría Sub-19 es quien pudo sellar su boleto para afrontar la fase de octavos de final.

Las escuadras de la entidad que no lograron ir más allá de la ronda de grupos fueron el Atlético Leonés de la Tercera División que se quedó en segundo lugar del noveno sector con seis puntos, uno menos que La Fiera, mientras que el Club Calor de la Liga Premier o Segunda División que, ahora militará en la capital cuerera, se colocó tercero con cinco unidades. El sótano fue del CD Querétaro 3D de la Liga TDP, quedándose en cero.

De acuerdo al sistema de competencia, solo los primeros sitios de cada uno de los 16 sectores conformados fueron quienes accedieron a la etapa de eliminación directa, de tal manera que otros que siguieron adelante fueron La Tribu de Ciudad Juárez (Grupo 1), FC Santiago (Grupo 2), Santos (Grupo 3), Necaxa (Grupo 4), Tijuana (Grupo 5), Mazatlán FC (Grupo 6), Diablos de Tesistán FC (Grupo 7), Atlas (Grupo 8), Halcones Futbol Club (Grupo 10), Delfines U.G.M. (Grupo 11), Pachuca (Grupo 12), Toluca (Grupo 13), Club Atlético San Juan de Aragón (Grupo 14), Cruz Azul (Grupo 16) y Zacatepec (Grupo 16).

En lo que ha sido el andar de los esmeraldas dentro de este certamen cuyo objetivo es el fogueo entre oncenas Sub-19 de la Liga MX, Liga Premier y Liga TDP, los pupilos de Luis Santillán abrieron con triunfo por la mínima sobre el CD Querétaro 3D con anotación de Fernando Hernández al minuto 50, luego le repitieron la dosis a la “manada” con solitaria diana de Leonardo Mora al 54´ de tiempo corrido y finalmente, igualaron a cero ante el Calor, de esta manera, con solo dos goles y su meta invicta, los verdiblancos se instalaron del otro lado, reafirmando así lo que ha sido un buen inicio de Apertura 2024.

Ahora, teniendo en la mira los cuartos de final, La Fiera visita este miércoles a los Halcones Futbol Club desde las 16:00 horas en el Estadio Municipal de Querétaro. El equipo emplumado será un sinodal por demás complicado ya que viene de ganar tres cotejos, en los cuales convirtió la decena de tantos y solo permitió uno.

En el resto de los frentes: La Tribu Vs. Santos, Tijuana Vs. Mazatlán FC, San Juan de Aragón Vs. Toluca, Delfines U.G.M. Vs. Cruz Azul, Diablos Tesistán Vs. Atlas, Zacatepec Vs. Pachuca y FC Santiago Vs. Necaxa.