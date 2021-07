La Fiera buscará reivindicarse en el plano internacional

The battle for supremacy is getting closer and you can't miss it! 💥😱



🔵 @SportingKC 🆚 @clubleon_en 🦁

🟢 @SoundersFC 🆚 @TigresOficial 🐯

🗽 @NYCFC 🆚 @PumasMX 🐾

🟣 @OrlandoCitySC 🆚 @ClubSantosEn 😇



🎟️ Get your tickets NOW 👉 https://t.co/H57bC0Mp1I#LeaguesCup 🏆 pic.twitter.com/ftiunjhUgZ