La Fiera analizaría darle una segunda oportunidad a Gonzalo Napoli

León, Gto.- Luego de un flojo primer semestre, el mediocampista uruguayo Gonzalo Napoli podría sacarse el billete premiado de la lotería, ya que las puertas del Club León se le volverían a abrir, esto debido a que no se le ha podido encontrar acomodo y tampoco los esmeraldas han logrado hacerse de un jugador de peso que llegue a ocupar la última plaza de extranjero que tienen en su nómina.

Napoli fue llevado a la “guarida” por su paisano Jorge Bava, ambos ganándolo todo en la liga charrúa con el Liverpool, solo que ya en el balompié mexicano, la suerte no les sonrió y en el caso del contención, su actividad en el Clausura 2024 solo fue de 569 minutos en 12 compromisos, pero solo en cinco de esos fue considerado como parte del once inicial y también registró una tarjeta roja, esa en la fecha dos contra Pachuca.

Lo del montevideano resultó tan discreto que en varias ocasiones recibió las rechiflas de la afición. Jamás pudo establecerse, pese a que Bava lo llegó a poner al lado de Andrés Guardado, José Iván “El Jefecito” Rodríguez y con Fidel Ambriz. La realidad es que el sudamericano estuvo lejos de las expectativas y fue por eso que, su mismo coterráneo, no lo tomó en cuenta para el torneo en curso.

Semanas atrás se habló de que Gonzalo Napoli regresaría al terruño para ponerse la playera del Peñarol, solo que, a final de cuentas, quien acabó arribando al carbonero fue Alan Medina, otro que igualmente no dio el ancho con los panzas verdes.

Napoli Soria se ha mantenido a la expectativa, trabajando por su lado y con la llegada al banquillo de Eduardo “Toto” Berizzo cabría la posibilidad de regresar a La Fiera, recordando que tiene contrato hasta finales de 2026.

Otra situación que estaría jugando a favor del uruguayo es que los felinos no han conseguido un futbolista de jerarquía en el mercado internacional. En su momento, se ventiló la opción del panameño José Luis “Puma” Rodríguez, quien ya no fue contemplado en el Estrella Roja de Belgrado, pero no hubo nada en concreto, así que Berizzo tendría la decisión de retornar o no a Napoli, justo cuando este sábado cierra la ventana de transferencias.

En números