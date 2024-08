La afición habla: “la pasión por Club León, sentimiento compartido entre generaciones”

León, Gto.- La pasión y amor por Club León trascienden más allá del paso del tiempo, se viven, se sufren, se comparten y transmiten entre generaciones.

Tras cumplir ocho décadas luchando en el futbol mexicano, La Fiera ha marcado a su afición que a lo largo de los años se ha mantenido fiel, celebrando triunfos y aguantando peripecias.

Para muchos, ser aficionado esmeralda es un privilegio que se vive a tope minuto a minuto, partido a partido, temporada tras temporada. No cualquiera aguanta diez años en Segunda División, no cualquiera ha celebrado la conquista de un título en casa del máximo rival ‘azulcrema’, no todos son afortunados de seguir al equipo que logró un bicampeonato en torneos largos y cortos, al que fue el primer Campeonísimo de México.

Voces esmeraldas

“León es un gusto y un ejemplo para toda la humanidad, para mí León es lo máximo. Iba cada 15 días al estadio porque yo quería verlos jugar, eran mis favoritos y siguen siendo mis favoritos y no hay equipo que me lo cambie. Cuando pierde, me da coraje, pero qué me gano con enojarme. Es un partido, un deporte. Cuando juegan bonito es un gusto”, resaltó Irene López Aldana, aficionada de 80 años para El Sol de León

“Me acuerdo de cuando estaba el ‘Chupón’ Rodríguez, David Comizzo, de muchos entrenadores buenos que han traído y otros ‘maletas’ que no nos sacan del agujero. Yo vi a Antonio Carbajal como jugador y entrenador. Desde chiquilla me gustaba ver y jugar a la pelota, a mi edad todavía me gusta el futbol soy aficionada, pero no soy fanática, porque los fanáticos hacen diablura y media”, añadió la vecina de la colonia Santa Rita.

Seguidor felino desde la cuna, Adán Ramírez destaca: “Club León ha sido una herencia de mi madre, de chico no me llevaba al estadio, pero veía en ella la emoción de ir a un partido de futbol a apoyar al León. Fue hasta cuando tenía 16 años que puse por primera vez las gradas del glorioso Nou Camp. El club se volvió parte de mi círculo social, de mis amistades y una manera de vivir”

“Para su 80 aniversario, decirle a la institución que visualice el impacto que causa en nuestra sociedad, en su gente, sobre todo en los niños que apoyan ilusionados, ellos no entienden de políticas, negocios e intereses, ellos solamente ven futbol. Desde que decidí seguir al León ya no hubo marcha atrás, han cambiado muchas cosas, pero jamás cambiaré este sentimiento por mi León”, agregó el también artemarcialista, conocido en el mundo del muay thai como el “León” Ramírez.

Sangre nueva

“El León siempre ha sido mi motivación, le voy desde que estaba chiquito, en mi familia todos siguen al León y crecí apoyándolo, crecí viendo los partidos, viendo como todos se emocionaban, como están pendientes de lo que pasa. Para mí Club León es como mi ejemplo a seguir porque siempre está ahí compitiendo, buscando los mejores resultados, a veces uno quisiera ganara todo, pero no se puede. Los jugadores son los mejores, son como superhéroes reales; mis favoritos han sido el ‘Chapito’ Montes y el Boselli”, explicó Azael Ávila, aficionado de 13 años.