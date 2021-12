La afición confía que la Fiera remonte el marcador y lograr su pase a la gran final

León Gto.- A unos días de disputarse el pase a la final del torneo apertura 2021 de la liga MX, los aficionados del Club León se encuentran entusiasmados de que el equipo de casa pueda remontar y concluir en un 2-0 o inclusive un 3-0.

Tras el partido de ida de semifinales contra el Tigres donde la Fiera perdió 2-1, los seguidores del León se mostraron molestos por el marcador, sin embargo no pierden la esperanza de vencer este sábado a sus rivales y lograr su pase a la siguiente fase.

“León va a ganar 3-0 porque tenemos mejor equipo, en el partido pasado hubo faltas que no se marcaron y no se porque le sacarían la tarjeta a Cota si el partido acababa de empezar, tenía 15 minutos y le sacan una tarjeta, no creo que estuviera haciendo tiempo”, mencionó Juventino Rodríguez Rizo.

Juan Gutiérrez Piña espera que los panzas verdes lleguen a un 2-0 con goles de Ángel Mena y Emmanuel "El Puma" Gigliotti, “al puma lo meten todo el tiempo para los partidos más importantes, yo pienso que un gol de cada uno”, agregó.

Cabe destacar que este próximo partido será el sábado 4 de diciembre en punto de las 21:00 horas en el estadio Nou Camp, donde se definirá qué equipo pasará a la final.

“Espero que gane el León, es el mejor y lo va a demostrar en la cancha como sabe hacerlo, vamos a llegar a un 2-0 favor León, yo voy a ver el partido en familia con una botana desde casa, estuve molesto en el partido anterior porque jugaron atrás, sabemos jugar defendiendo y atacando, vamos a ganar”, comentó Omar Adrián Segoviano

“Me agradaría un 2-0 de Mena y Gigliotti, Mena es muy bueno, tiene buenos centros y remata muy bien”, comentó entusiasmado Jesús Emmanuel.

