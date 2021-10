Kempo leonés pierde presencia en Campeonato Mundial

León, Guanajuato; 05 de octubre del 2021.- Ante la falta de recursos y apoyo, el multicampeón leonés Hans Pazos se vio obligado a cancelar su participación en el Campeonato Mundial de Kempo Túnez 2021.

Como un daño colateral de la pandemia, el certamen mundialista se aplazó para 2021, originalmente estaba programado para desarrollarse del 21 al 23 de abril en la localidad de Hammamet, Túnez.

Siendo multimedallista de oro en las modalidades de armas y manos libres o formas, Hans Pazos tenía previsto acudir al continente africano para revalidar su corona, pero la contingencia sanitaria cambió los planes, mismos que desembocaron en la cancelación de su participación debido al incremento del costo en el boletaje de avión y reprogramación de los viajes.

“Desgraciadamente por falta de apoyos no logramos competir, no nos quisieron dar apoyos, teníamos boleto pagado a Túnez desde antes de la pandemia, una línea aérea de México nos hizo válido cubrir el vuelo de Madrid (España) a Francia, pero otra aerolínea francesa no nos hizo válido ningún reembolso por lo cual perdimos el dinero, entonces acudimos con varias autoridades buscando apoyo para un nuevo boleto y no lo hubo”, comentó Jesús Pazos, entrenador de Hans Pazos.

VAN A PANAMERICANO

Siendo a su vez dirigente de la Asociación Guanajuatense se Kempo, Jesús Pazos confirmó que su alumna e hija Faridy Pazos acudirá al 1er Campeonato Panamericano de Kempo a realizarse del 25 al 28 de noviembre en Neuquén, Argentina.

Ahora el objetivo es nuevamente acudir a las autoridades o iniciativa privada para encontrar algún patrocinador que cubra los gastos de viaje de Faridy Pazos, atletas que acudirá al cono sur del continente americano como multicampeona nacional.