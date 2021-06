Karla y Christian Torres, listos para ganar en Naciones MMA II

León, Guanajuato.-Llegó el momento de soltar la furia en los golpes y demostrar fuerza en cada llave para los artemarcialistas Karla y Christian Torres, ambos forman parte del cartel de Naciones MMA II.

Este evento será celebrado en Monterrey, Nuevo León el próximo 18 de junio, fecha que resultará inolvidable para Karla Christiane Torres ya que será su debut profesional, por su parte Christian Daniel s acude a su segunda pelea pactada con la organización Naciones MMA.

ESPERADO DEBUT

Especialista en grappling y jiu jitsu, Christiane Torres cuenta con amplio trajín a nivel amateur, ha participado en diversos torneos de los que se ha colgado varias preseas. Su presentación en Naciones MMA II será ante la guanajuatense Andrea Vázquez.

“El MMA es algo que he practicado desde que era chiquita, he crecido entrenando, sobre mi debut estoy muy emocionada, es un gran paso, me siento preparada y lista para dar todo de mí, confío en tener un buen resultado”, destacó Karla Torres en entrevista para El Sol de León.

Sobre sus principales armas sobre la lona comenta “He trabajado mucho mi striking (golpes) y los contraataques contra patadas y bloqueos, me siento fuerte al momento de marcar distancia con golpes”.

Otra disciplina en la que ha incursionado y ha compaginado con sus entrenamientos de pelea desde hace poco más de un año es el wellness, rama femenil del fisicoculturismo.

CONSOLIDAR CARRERA

El que busca consolidar su naciente carrera es Christian Daniel Torres, multicampeón nacional que encara en tierras regias su segunda pelea profesional, su presentación fue el pasado mes de marzo con un duelo del que salió triunfante sobre Ricardo Hurtado.

Par su segunda aparición encara al estadounidense Eli Pérez quien debuta ante el leonés, dicha pelea está pactada en la división de peso mosca. “Yo siento que soy muy bueno en mi cabeceo, con mis reflejos, tengo la posibilidad de contraatacar con mi striking y en algún momento buscar el derribe”, resaltó Daniel Torres.

“Las expectativas siempre van subiendo, me gusta mucho derribar, siempre trato de hacer muchos derribes y en el suelo hacer mucho jiu jitsu para buscar la sumisión”, añadió el artemarcialista leonés.

Unidos por la sangre, ya que ambos peleadores son parientes, también son alumnos que entrenan bajo el sistema Yudansha Fighting System y el Caveirinha Jiu Jitsu Academy.

Ficha:

Nombre: Karla Christiane Torres

Nacimiento: 22 de marzo del 2003

Lugar: León, Guanajuato

Edad: 18 años

División: Peso Mosca

Palmarés:

● Campeonato Nacional – 1er lugar 2019

● Open Irapuato Grappling – 1er lugar 2017, 2do lugar 2017

● Open Irapuato No Gi – 1er lugar 2017 y 2014

● Open Irapuato – 1er lugar 2019

● Top Figther Challenger No Gi – 1er lugar 2018

● Nacional Virtual de MMA – 1er lugar 2021





Ficha:

Nombre: Christian Daniel Torres

Nacimiento: 4 de junio del 2000

Edad: 21 años

División: Peso Pluma

Palmarés:

● Mundial de MMA Bahréin 2019 - 3er lugar

● Campeonato Nacional - 2019 y 2017 1er lugar, 2018 2do lugar

● Abierto de Irapuato - 2019, 2018, 2016 y 2016 1er lugar

● Top Fighter Challenger - 2019 y 2018 1er lugar

● Nacional Virtual de MMA – 1er lugar 2021