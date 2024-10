“Duraznito” Torres defenderá a tope su título en “SFN07”

León, Gto.- Sin pensar otra cosa, más que salir con el puño en alto, así encara la artemarcialista Karla Torres, la defensa de su título en las 115 libras ante la argentina Giuliana “La Hiena” Cosnard, batalla programada como estelar en la función “SFN 07” que organiza en León la afamada promotora Supreme Fight Night.

La coronación de la llamada “Duraznito” Torres se dio venciendo vía decisión unánime a la también mexicana Damara Vargas en la pasada edición SFN 05 celebrada en octubre del 2023. Ahora la guanajuatense tiene la primera defensa de dicho campeonato.

“Más que todo, estoy emocionada, contenta de que se viene este nuevo reto en mi carrera. Estoy agradecida de que sea en mi tierra, que sea local, entonces sé que eso implica una responsabilidad, soy campeona y tengo el objetivo de retener el título. También represento al país, quiero demostrar que se puede soñar y que se pueden lograr grandes cosas”, comentó Karla Torres en una vista a El Sol de León.

El reto ante Cosnard no será sencillo, aunque ambas peleadoras tienen record de 4-1, la sudamericana supera por ocho años la edad de su contraparte mexicana que tiene 21. Además, la afamada “Hiena” tiene al stricking como principal arma.

“No he tenido la oportunidad de conocerla en persona, sé un poco de su trayectoria como profesional, sé que es muy peligrosa en stricking. No la conozco mucho, no la subestimo, pero obviamente si llega para interponerse en mi camino, yo la voy a quitar. El cinturón es mío y nadie me lo va a arrebatar”, subrayó la artemarcialista formada en la Academia Yudansha.

Sobre su próxima incursión a la jaula, adelantó: “Estoy enfocada en cuidarme de todo, no confío sobre pelear en el suelo, puede sacar cualquier sorpresa, por ello he entrenado muy completo, trabajando para el suelo, la pared. En la jaula uno se anima a hacer muchas cosas, me siento muy fuerte, me siento totalmente preparada y completa para cualquier situación”.

Inspiración y ejemplo

Tras su debut profesional en 2021, Karla Torres ha gozado de un meteórico ascenso en el que se ha posicionado como una de mayores exponentes femeninas del MMA mexicano. Ante esa jerarquía, busca ser inspiración para nuevas generaciones de artemarcialistas.

“Es bonito que alguien te diga que eres su inspiración, su ejemplo a seguir, eso es un impulso enorme, es un motor muy grande para mí. Yo hago algo que me gusta y me apasiona, eso es algo que se contagia y me da mucha satisfacción, que haya más niñas practicando MMA, que se animen a probar disciplinas de contacto”, apuntó la “gladiadora” cuyo referente es la también leonesa, Montserrat “Conejo” Ruiz, peleadora con paso por la UFC.

En lo que ha sido su carrera, “La Duraznito” se inició con Naciones MMA, organización en la que tuvo triunfos sobre Andrea Pantoja y María Valderrama en 2021 y 2022, respectivamente. Para 2023 sucumbió a manos de Jazmín Navarrete, luego se dio su coronación en Supreme Fight Night ante Damara Vargas. Luego en abril de 2024, derrotó a Odeth Realy Vásquez en una breve participación con Ultimate Warrior Challenge México.

Por su parte, Cosnard, quien debutó como profesional en 2018, llega a tierras zapateras con el orgullo herido tras haber perdido en sus últimas dos apariciones sobre la lona, los reveses se dieron ante Sarah Moussaddak el año pasado, luego en 2024 perdió con Nadia Vera.

Magna cita

La batalla Torres Vs. Cosnard tendrá lugar el próximo 18 de octubre bajo los reflectores del “SFN 07”, evento que tiene como escenario al Centro de Espectáculos de la Feria de León. La programación comenzará a partir de las 18:00 horas con cuatro combates amateur. Luego se dará paso a una cartelera profesional integrada por ocho combates de alto voltaje.