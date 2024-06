Karatecas “guanajuas” cumplen con buen cierre en los Nacionales Conade

Guadalajara, Jalisco.- Liderada por la leonesa Fernanda Tovar, la representación guanajuatense de karate concluyó su participación en los Juegos Nacionales 2024 de la CONADE con un racimo de cuatro metales más tras llevarse oro, plata y dos bronces.

Tovar González accedió a la parte más alta del podio en la categoría Sub-21 y con ello también se despidió de la máxima justa deportiva del país, a la cual asistió durante seis ediciones. Ahora, la artemarcialista de la capital cuerera se encuentra lista para dar nuevos pasos ya en los eventos de mayores, dejando atrás su brillante etapa como juvenil en la que pudo sumar tres preseas doradas, par de platas y un bronce.

“La verdad que me siento muy feliz, he estado teniendo un trabajo muy pesado, se ha entrenado mucho con el coach Erick Argueta, con mis papás, con todas las personas que me han estado apoyando a lo largo de mi trayectoria y contenta porque ese esfuerzo se ve reflejado en estas victorias. Cada una de las medallas obtenidas para mí tienen un sabor especial porque representan esa lucha de todos los años”, manifestó la participante en la división de los -55 kilogramos.

Asimismo, Fernanda Abigail se dijo lista para encarar un nuevo proceso y en el que “las exigencias van a ser mayores, ya es otro nivel, dejamos las competencias de juveniles y lo hacemos luchando en el número uno y dos del ranking, entonces la idea con los adultos es lo mismo, seguir trabajando bastante fuerte y estar entre las mejores porque para eso nos vamos a seguir preparando”.

Cabe destacar que, ya este año, Tovar vivió su primera experiencia en un certamen de mayores y lo hizo en el marco del Campeonato Panamericano efectuado en Uruguay.

Por otra parte, a la cosecha “guanajua” en esta disciplina que se celebró en las instalaciones del Domo CODE Alcalde de la perla tapatía también se unió Emilia Salinas, quien se colgó plata en la modalidad de kumite para -50 kilogramos, así como bronce en kata, al tiempo que en la kata de la categoría juvenil menor, Gael Quintero se adjudicó el bronce.

Las acciones en los Nacionales CONADE entran en su ocaso en las diferentes sedes y el deporte guanajuatense continúa luchando por cumplir el objetivo de finalizar dentro del top cinco del medallero general.