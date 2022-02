Julio Pérez y Alfredo Hurtado salen de los Bravos de León

Para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol, los Bravos de León no contarán con Julio Pérez y Alfredo Hurtado.

Pérez, inicialista y bateador designado, deja la organización cuerera después de cuatro campañas y ahora vestirá la camisola de los Rieleros de Aguascalientes.

El nacido hace 30 años en tierras yucatecas afrontó 141 juegos con la novena leonesa, conectó 76 imparables, 15 palos de vuelta entera y remolcó 39 carreras. Su mejor momento se dio en el segundo torneo de 2018 cuando macaneó para .395 en 43 comparecencias sobre la caja de bateo.

Proveniente de Bravos de León llega Julio Pérez, infielder que se integra a Rieleros de Aguascalientes.



¡Bienvenido a casa! 🚂#Rieleros2022 pic.twitter.com/rXaeKx1ZN1 — RielerosDeAgs (@RielerosDeAgs) January 31, 2022

Por su parte, Hurtado regresará a Sultanes de Monterrey después de un año con la escuadra guanajuatense, donde rápidamente se adueñó de la titularidad en la receptoría.

El sonorense brilló en el Bajío no solo por su defensa, sino también por su bateo oportuno y prueba de eso fue el .274 con 46 hits, un cuadrangular, 20 rayitas producidas e igual número de pasaportes negociados.

🤝 | ¡BIENVENIDO UNA VEZ MÁS! 🔥



Después de disputar una temporada con #Bravos de León, Alfredo Hurtado regresa para defender nuestra camisola en la #LMB. ¡A romperla, Chapo!



✅ 55 imparables

✅ 4 cuadrangulares

✅ 23 carreras producidas.



🔗 https://t.co/zhz88RERPL pic.twitter.com/rkK1ri7sbi — Sultanes de Monterrey (@SultanesOficial) February 1, 2022

Ambos peloteros se unen al lanzador Fredy Quintero como las bajas que han sido oficializadas hasta el momento. Asimismo, los Bravos han confirmado algunos nombres para su roster como los de Mitch Lively (P), Guillermo Moscoso (P), Leroy Cruz (P), Jhan Mariñez (P), Carlos Rivero (IF), Matt Clark (IF), Kevin Flores (IF) y T.J. White (IF).

Este jueves se llevará a cabo la presentación de Eduardo “El Mosco” Arredondo como manejador, además de darse a conocer todos los detalles de la nueva estructura directiva.