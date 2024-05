Julián Mariscal confía en triunfo de Atlético Leonés en Liga TDP

León, Gto.- Que Atlético Leonés haya empatado sin goles ante Atlético Chavinda en la ida de los octavos de final de la Liga TDP es un resultado que no agrada del todo al cancerbero Julián Mariscal. La moneda está en el aire, por lo que el portero prevé un duelo abierto a cualquier equipo, La Manada está obligada a vencer en tierras michoacanas para avanzar a los cuartos de final.

El primer cotejo en esta eliminatoria que enfrentó a leoneses y michoacanos se dio en el Módulo Deportivo CODE Las Joyas, tras 90 minutos el marcador quedó en ceros, desenlace que no dejó conforme a más de uno en el plantel dirigido por Mario Hernández.

“La verdad que esperábamos más de nosotros mismo, buscábamos un mejor resultado, el objetivo era ganar e ir con ventaja al partido de vuelta, no se pudo, no se les dio el gol a los compañeros y nos vamos de casa sin goles. Este empate no nos convence, en lo personal no me agrada, pudimos haber hecho más, pero no llegó el gol”, resaltó Julián Mariscal en charla para Noticias Vespertinas.

Con su lugar fijo bajo los tres palos, Mariscal Hernández goza de una perspectiva diferente del partido, por lo que reconoce: “que nos faltó contundencia, este primer partido fue muy peleado y de pocas oportunidades, faltó concretar en gol las jugadas que tuvimos al frente. Pesó un poco el clima, jugamos con un calor muy fuerte, eso te pesa más, pero en la vuelta no tendremos excusas, habrá que anotar gol sí o sí.”

El choque de vuelta ante Atlético Chavinda está pactado para el próximo 4 de mayo en punto de las 20:00 horas en la Unidad Deportiva El Chamizal, espacio ubicado en Zamora, Michoacán. Ante la próxima cita, el guardavalla Mariscal vaticina una auténtica batalla de principio a fin.

“Para cualquiera de los dos equipos no hay más, nosotros estamos concentrados en dar lo mejor, esto ya es una final, hay que verlo a sí, ganamos o nos despedimos y en este equipo nadie se quiere ir, todos queremos seguir peleando por todo. Ellos (Atlético Chavinda) tienen la ventaja de jugar en casa y jalan mucha gente, pero nosotros vamos con hambre de ganar y avanzar”, exaltó el portero que usa el dorsal número ‘1’.

“Sabemos que podemos ganar, más que presión se tiene como una adrenalina por jugar en casa de ellos, ganarles y eliminarlos ante su gente. La victoria será posible si jalamos todos parejo”, añadió Julián Mariscal.

Subrayar que durante la fase de clasificación, el también llamado Deportivo Zamora lideró el Grupo 11, por su parte Atlético Leonés fue tercer lugar del sector ‘12’.