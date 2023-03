Jugar contra América siempre será especial para Iván Moreno

León, Guanajuato.- Para una de las gratas revelaciones del Club León en la actual campaña, Iván Moreno, el choque del próximo sábado ante las Águilas del América resultará una cita especial debido a su pasado azulcrema.

De 2015 a 2019, el nacido en la Angelópolis fue parte de las fuerzas básicas del cuadro de Coapa, ahí pasó dos torneos con la categoría Sub-17, seis más con la Sub-20 y luego de ser llamado en tres ocasiones para jugar la Copa MX, su debut en el máximo circuito se dio el 21 de abril de 2019 en la derrota de 3-2 de los emplumados frente al Toluca.

“No veo este juego como una revancha, pero si es especial, me tocó salir de las fuerzas básicas de América, fue una estancia muy bonita y eso lo hace especial”, indicó Moreno.

Tras su paso por el “Ame”, el zaguero recaló año y medio en la división de ascenso con el Zacatepec y para 2020 retornó a la Liga MX con Mazatlán FC, mientras que en el último semestre de 2022 defendió los colores del Puebla, donde precisamente se encontró con el actual “domador” Nicolás Larcamón.

“Al profe lo conozco desde Puebla, por eso toda esta adaptación en León ha sido mucho más fácil, sé lo que me va a pedir, ahora he estado trabajando con Mena, él a veces va por fuera, yo por dentro, pero también he procurado pararme firme como lateral, básicamente son movimientos que ya venía trabajando y que ya me los había pedido”.

Con La Fiera, el lateral ha afrontado 12 partidos, 11 como titular y se aproxima a los mil minutos de participación; de momento, es dueño absoluto de su posición pese al regreso del ecuatoriano Byron Castillo y la chance que de igual manera ha estado pidiendo el canterano Yael Uribe.

“En términos generales me parece que en lo personal he ido bien, pero sobre todo para el equipo, eso siempre será lo más importante, hasta ahorita no hemos ganado nada, de eso todos estamos conscientes, así que hay que seguir trabajando para cerrar entre los primeros cuatro de la tabla y mantenernos también en la Concachampions”.

¿AMÉRICA FAVORITO?

Iván Moreno aseguró que las Águilas podrán tener una nómina más cara, sin embargo, el elenco esmeralda no desmerece en nada y para muestra el subliderato que se disputarán ambos equipos en el Coloso de Santa Úrsula.

“Lo importante es mantenernos en segundo lugar y alejarnos de los que vienen atrás, será un partido lindo por lo que representa América, por jugar en el Azteca, así que ojalá lo podamos hacer bien. La verdad que yo veo dos equipos parejos, América quizás por presupuesto podría tener mejor plantel, pero nosotros no nos quedamos atrás”, aseveró el futbolista verdiblanco, quien tampoco ocultó su deseo de recibir una chance con el seleccionado mexicano, ahora que recién inicia el proceso de Diego Cocca.

En Números

12 Juegos los que ha disputado Iván Moreno con la escuadra leonesa

2 Goles ha marcado el zaguero, uno en Liga MX y otro por la Concachampions

4 Años pasó el nacido en Puebla dentro de las fuerzas básicas del América