Juegan por la gloria las “Estrellas de la Colonia”

León, Guanajuato; 5 de Julio del 2021.- El torneo de futbol “Estrellas de la Colonia”, organizado por la Comude León, llega este martes a su conclusión luego de varios meses con intensa actividad y en donde se vieron involucrados más de 122 equipos.

Cabe destacar que este certamen reunió a casi 2 mil jugadores en situación de vulnerabilidad al habitar en zonas de la ciudad donde se registran altos índices delictivos.

Las canchas de la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez han sido el escenario de las rondas finales y también acogerán la ceremonia de premiación.

A falta de celebrarse algunos compromisos por el tercer y cuarto lugar, ya se conocen a tres campeones, casos de las escuadras de Toros Molina, Prevención Jesús de Nazareth y Real España, esto en las zonas de Villas de San Juan, Chapalita y Piletas, respectivamente.

En la última jornada de actividades, los encuentros que han sido programados y en donde hay un título de por medio son: Boca 10 de Mayo Vs. Prevención Jerez, Deportivo San José Vs. Deportivo Huerta, Perfil Arboledas Vs. Prevención Lomas de Jerez y Garita FC Vs. Guerreros León, mientras que por las plazas secundarias se verán las caras Atlético La Noria Vs. Delta 2000, Juventud Guerrera Vs. Chicos del Barrio, Leones de Cerrito de Jerez Vs. Centro Social Arboledas y Boca Juniors Vs. K.D.P.