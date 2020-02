Juan Carlos Benítez busca su mejor actuación en El Bosque México Championship

León, Guanajuato.- Juan Carlos Benítez no sólo es el mejor local en El Bosque México Championship, también luce a tiro de piedra de los líderes y sueña con tener un gran fin de semana que le extienda su aventura por el PGA Korn Ferry Tour.

“Jugué muy sólido, he estado pegándole bastante bien a la bola, sobre el green creo que he fallado algo, me gustaría mejorarlo para las últimas dos rondas, pero estoy muy contento con el resultado que de momento estoy logrando”, manifestó el golfísta poblano.

El único hierro en la segunda ronda de Benítez fue un doble bogey en el par 5 del hoyo 8, “no llegué tan cómodo ahí, es un green que es difícil, tenía un fierro 7 y le pegué un poco mal, me fui al agua, luego hice un cuarto tiro también mal e hice tres putts, la verdad que fue un hoyo donde me desconcentré un poco pero al final pude recuperarme de eso”.

Juan Carlos aprovechó su tee time de salida por la mañana, donde las condiciones del campo y climáticas se prestaron para atacar las banderas, “el viento cambió, sopló un poco diferente, el hoyo 8 y el 17 cambiaron bastante en estos dos días, el jueves pegamos pitching wedge en el 8 y hoy (ayer) estábamos pegando con fierro 7, sí hubo diferencia”.

Por otra parte, Benítez buscará su mejor actuación y es que concluir entre los líderes le abriría la puerta al siguiente evento de la gira de ascenso al PGA Tour.

“Hay que seguir haciendo lo mismo, he tenido muchas oportunidades de birdie, tengo que embocar más, mejorar en los pares 5 que no lo he hecho tan bien, pero vengo jugando bastante bien, con muchas ganas, traigo confianza y la mentalidad de que puedo mejorar”.

En Números…

138 Golpes totales para Juan Carlos Benítez luego de dos rondas

6 Birdies registró el poblano que lo catapultaron entre los mejores del evento

9 Eventos que jugó Benítez en 2018 dentro del PGA Latinoamérica