Joseline López acabó con sus miedos para colgarse medalla en casa

León, Guanajuato.- Ganar una medalla de Campeonato Mundial no cualquiera y la halterista leonesa Joseline López lo hizo apenas en su debut y frente a su gente.

“Darle otro triunfo a México es muy importante para mí, todos sabemos que nuestro país tiene una gran tradición en el levantamiento de pesas y no pensé que pudiera llegar a este podio, menos con los levantamientos que fallé al inicio”, manifestó López.

En esta ocasión fue bronce en el total de los 49 kilogramos, aunque la pesista reconoció que el segundo peldaño también pudo haber estado al alcance. Al final, Joseline acabó superando su mejor marca en el envión e igualó su máximo de 153 kilos.

“Me deja un poco triste el que no salieron varios levantamientos, es una sensación rara ya que también me deja feliz el hecho de haber ganado el bronce en el total, creo que por momentos falló mi conciencia, mi carácter, un poco de miedo, intenté hacer lo mejor que pude, esos primeros intentos malos me dejaron nerviosa, pero nos alcanzó”.

Joseline agradeció a su familia, a la gente que la apoyo y en especial a su entrenador, el cubano Raúl Norat, así como a su prima, la también pesista Yesica Hernández, actual campeona olímpica juvenil.

“Yesica ha sido muy buena consejera, me ha orientado para ponerle carácter y mi entrenador siempre ha estado ahí, me sacó de momentos malos, me dio toda la atención y cariño que necesitaba y le agradezco mucho porque lo considero como un papá”.

Para la jovencita de 16 años, este es el inicio de una carrera prometedora y cuyo sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos, por ello “voy a seguir triunfando, quiero cumplir mis objetivos, quizás esta medalla es poco, pero prometo que voy a llegar lejos”, sentenció.