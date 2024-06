Jorge Bava depura la legión charrúa con la que llegó a La Fiera

León, Gto.- La Fiera va alistando tres bajas más rumbo al Apertura 2024, se trata de Gonzalo Napoli, Nicolás “El Diente” López y Federico Viñas, así lo reveló el timonel esmeralda Jorge Bava durante una emisión radiofónica de su natal Uruguay.

Sin tanto rodeo, el “domador” apuntó que la cuestión con Napoli, elemento que el trajo del balompié charrúa, es que jamás pudo adaptarse al esquema del equipo, luego en relación al “Diente” López la realidad es que no llenó el ojo y lo de Viñas pasa por una indicación que le ha dado la directiva al tenerlo ya prácticamente negociado con otro equipo, aunque el tema de sus operaciones en tendón y hombro podría retrasar su salida.

“A Napoli lo trajimos, le costó adaptarse, fue un tiempo corto, lo pensamos en un esquema y de repente tuvimos que cambiar, no le favoreció, pero es un jugador que conozco, de buenas cualidades, puede jugar en esta liga, pero el cupo de extranjeros pesa y hay que depurar. Con respecto al “Diente” tampoco está considerado, pero acá todavía faltan tres semanas para el inicio del torneo, un mes o poco más para el cierre del libro de pases y son dos futbolistas que no están considerados”, comentó Bava para Sport 890.

Sobre lo de Viñas, previo a la rotura del tendón de Aquiles, el estratega reveló que su salida de la escuadra felina era inminente tras la Copa América, solo que ahora, después de haber pasado por el quirófano y con una nueva operación en puerta que es la del hombro, esto podría retrasarse algunos meses más.

“Ya me había dicho la directiva que no contara con él porque iba a ser transferido al término de la Copa América. Estuve hace unos días con él, lo vi con ánimo, ya empezó una etapa con aparatología y tiene una molestia crónica en el hombro que no le imposibilitó jugar en la temporada, pero si le molestaba bastante y la semana que viene entrará de nuevo al quirófano para operarse en una rehabilitación más corta que lo del tendón”, aseveró.

Le cumplirá a los verdes

Nacional de Uruguay recién volvió a la carga por Jorge Bava, institución con la cual el exguardameta obtuvo cinco campeonatos, sin embargo, pese a ser el club de sus amores tuvo que negarse a la posibilidad de llegar al banquillo del “bolso”, así que por su mente solo pasa tener revancha al frente de los panzas verdes.

“Sin duda me movió bastante el piso, no lo niego, es un anhelo personal que tengo, pero el pesar más grande es que no ha coincidido con los momentos, estoy en un compromiso, en una pretemporada y con contrato vigente, armando un plantel y quitando a mi consideración jugadores con una historia importante en el club y varios con contratos vigentes, una movida bastante difícil, pero obvio no deja de movilizarme”, manifestó el montevideano.

En números