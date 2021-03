Joana Pérez tiene hambre de triunfar en el Muay Thai

Sin miedo a los retos y lista para enfrentar a cualquier rival, así se describe Joana Pérez Hernández, peleadora de Muay Thai que da el salto a la Female Muay Thai League.

Con menos de un año practicando el arte marcial de las ‘ocho extremidades, Joana Pérez tiene en puerta su segunda pelea como amateur, el reto se torna mayúsculo ya que subirá al encordado para la primera edición de la Female Muay Thai Leage, certamen avalado por la Federación Internacional de la especialidad.

“Soy muy decidida, no me dan miedo las cosas, me aviento a lo que venga, para este torneo me siento emocionada, con el compromiso de dar lo mejor de mí, el mayor rival no es la persona a la que te toca enfrentarte, siempre será uno mismo”, comentó Joana Pérez en entrevista para El Sol de León.

La FMTL es un torneo de carácter nacional y se llevará a cabo este sábado en Xalapa, Veracruz. Para esta nueva liga, la representante de León se presenta en la categoría ‘C’ para novatos, su rival será Xiomara González del Club de la Pelea.

“Los codos y las rodillas es lo que más se meda, considero que son mis mejores armas, las patadas, siempre hay que tener mucha atención frente al rival porque un error suyo puede ser una oportunidad para atacar y poder ganar. Sin duda será un reto muy grande y estoy lista”, destacó Pérez Hernández.

Con los ánimos a tope y sin miedo a los golpes, ‘Joanita’, como le dice su entrenador Adán Ramírez, regresa al encordado apenas 15 días después de haber debutado a niel amateur en el evento ‘Fight for Glory’ en Ciudad de México.

Amor al Muay Thai

La nueva peleadora tiene nueve meses entrenando esta disciplina de origen tailandés, poco a poco se ha ido enamorando de la sensación de vendarse las manos, calarse los guantes y demostrar su talento al son de los ritmos orientales.

“Empecé a entrenar porque venían unos amigos, después poco a poco me fue gustando, me he ido enamorando del muay thai, es algo que me apasiona y ahora sueño como una peleadora de nivel profesional, subirte al ring es algo muy ‘chido’”, añadió Abigail Pérez.

Para su debut en la FMTL Joana Pérez no será la única representante de León, también acude por invitación Ángel Gabriel López de 6 años, ambos forman parte de la escuela de Leones MT, la cual es dirigida por Adán Ramírez, entrenador y peleador.