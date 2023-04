Jesús “El Canelo” Angulo listo para reencontrarse con las Chivas

Por tener la opción de llegar a semifinales de Concachampions, pero sobre todo por enfrentar el próximo sábado a las Chivas, es que arranca una semana bastante especial para Jesús “El Canelo” Angulo.

De a poquito, el mediocampista va sumando sus minutos con León, sin embargo, aún luce lejos de aquella versión que en 2020 lo llevó al Rebaño Sagrado procedente de los Rayos del Necaxa y que incluso lo hizo ser parte del Tricolor que se colgó la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Físicamente me he sentido muy bien, cada vez mejor, ya si me toman en cuenta son decisiones que las toma el profesor, pero en lo personal sigo trabajando y esperando mi oportunidad”, dijo Angulo.

El nacido hace 26 años en Culiacán estuvo tres años con el Guadalajara, su mejor semestre fue el Clausura 2022 con 1,272 minutos en 18 encuentros, 15 de esos como titular y convirtió cuatro tantos. Pero las lesiones no respetaron al sinaloense, propiciando que perdiera terreno con el chiverío y a la postre su salida del redil a la “guarida”.

Y de lo que será ese enfrentamiento contra sus ex, “El Canelo” señaló que “sin duda va a ser un partido con un sabor diferente, un juego bastante significativo para mí y lo voy a tomar de esa manera, entonces si me toca estar lo voy a aprovechar al máximo para bien de todo el grupo que es lo más importante, que el equipo siga con esta buena racha”.

Deportes Nicolás Larcamón prescindirá de varios titulares para visitar al Violette

Pero antes de toparse a los rojiblancos que, al igual que La Fiera buscan alcanzar la fiesta grande de forma directa, Angulo reconoció que la visita al Violette haitiano por la Liga de Campeones de la Concacaf no será una aduana tan sencilla, pese a la holgada ventaja que llevan los esmeraldas tras el partido de ida.

“No hay que confiarse, esa es la clave para sacar un buen resultado, no debemos bajo ninguna circunstancia menospreciar al rival, para nosotros es como si fuéramos empatados a cero, ya vimos que tienen jugadores que son capaces de sorprendente, que poseen detallitos buenos y eso nos obligará a jugar de manera inteligente y a estar atentos, así que vamos por ese último golpe y luego a pensar en la liga local”, concluyó el culichi.

En Números