Jesús Arellano, el hombre detrás de la máscara

León, Guanajuato; 09 de diciembre del 2020.- Referente de la popular puerta Sol 5, Bi Chuy Arellano se ha ganado el respeto de jugadores y el cariño de los mismos aficionados de Club León por siempre lucir una máscara de luchador en cada encuentro que se celebra en el Nou Camp.

José de Jesús Arellano, es el hombre detrás de la máscara, cubrir su rostro fue una idea que se le ocurrió para mezclar de sus dos aficiones; la lucha libre y La Fiera. Su cariño por León inició cuando en su infancia acudió por primera vez a un partido en el Estadio León, juego que marcó de por vida.

“La primera vez que fui al estadio fue porque un amigo de papá me llevó, yo creí que íbamos a algún llano o un campo, fue un partido a las doce de la tarde, cuando entré me sorprendió ver muchísimas banderas, el ambiente fue increíble, era un partido León contra Puebla, era la final de la temporada 91-92, ese partido me marcó” , rememoró Bi Chuy Arellano para El Sol de León.

Su tapa verde y blanca se ha vuelto tan icónica que incluso llegó a ser inmortalizado en un mural que se pintó en el muro superior de las tribunas donde se ubica la porra local, aunque no se dedica a la lucha libre, se considera un gladiador de las gradas, desde ahí hace de second de los verdes en cada partido.

“La idea de la máscara fue después de la final de 2008, ahí empecé a ir al estadio cada 15 días, un día encontré un señor vendiendo máscaras y la empecé a usar, después la modifiqué, hice un diseño propio, mi idea sí era llamar la atención, pero nunca creí tener el impacto que ha tenido hasta ahora”, agregó Jesús Arellano.

Bi Chuy Arellano, el enmascarado esmeralda se ha vuelto todo un personaje en el Estadio León que algunos asistentes le han pedido tomarse fotos y firmar autógrafos, para cada juego se instala justo atrás de la portería, desde ahí, saluda a los porteros que han defendido la cabaña verde.

Algunos de los cancerberos que le han agradecido sus porras son ‘Platanito Velázquez, Melitón Hernández, Rodolfo Cota y Alfonso Blanco, este último le regaló sus guantes en una ocasión que visitó el Glorioso como elemento de Pachuca.

SIEMPRE FIEL

Aunque la pandemia de Covid-19 le impidió acudir al estadio, su cariño por La Fiera está presente desde su hogar o el taller de pespunte en el que trabaja. Sin la oportunidad de saludar a la distancia a sus ídolos les tiene un mensaje previo a la final.

“Que le echen muchas ganas, que lo hagan por ellos más que por la afición, son dos años en los que han dominado la Liga MX, es hora de que sea campeones, nosotros como aficionados estaremos con ellos siempre, llegó la hora de ganar y ser campeones”, concluyó el aficionado enmascarado.

De oficio pespuntador, la máscara de Bi Chuy Arellano no solamente luce en el Bajío, también ha llegado a Estados Unidos gracias a paisanos que le han pedido confeccionar máscaras y enviarlas al vecino país del norte.