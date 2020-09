Jessica Bonilla lista para reanudar actividades en el Campeonato Nacional de Ruta en Aguascalientes

León, Guanajuato; 2 de septiembre del 2020.- Al igual que otros pedalistas guanajuatenses, la medallista panamericana Jessica Bonilla ya se alista para reanudar actividad, esto en el marco del Campeonato Nacional de Ruta que se celebrará a partir del viernes en Aguascalientes.

Fueron varios meses de incertidumbre debido a la pandemia, donde Jessica tuvo que abandonar su campamento de preparación en el CNAR de la capital del país, para entonces dirigirse hacia su natal Ciudad Juárez.

“Me pasó como al resto de todos los atletas, al principio me sorprendí mucho por lo de la contingencia, yo estaba en la Ciudad de México y estaba preparando lo que iba a ser mi primera competencia nacional de pista, la teníamos en Toluca, todo se canceló y luego del CNAR nos mandaron a nuestras casas”, señaló la representante “guanajua” en entrevista con la OEM.

Y si bien las competencias tuvieron que parar desde marzo por el Covid-19, Bonilla aseguró que físicamente se encuentra en buena forma ya que “cuando llegué a Juárez la verdad nunca entre en pánico por pensar en que no podía salir a entrenar, esos primeros 15 días me adapté rápido, conseguí pesas, me hice un espacio en la casa y una de las ventajas que tenemos como atletas es que sabemos adaptarnos rápido a los cambios”.

El objetivo para este próximo nacional será estar en podio tanto de la prueba de ruta, así como en la contrarreloj y ya luego Bonilla Escapite fijará rumbo al Panamericano de Pista que de momento continúa programado a inicios de diciembre.