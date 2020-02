Jesse Castillo busca renacer en la LMB con los Bravos de León

León, Guanajuato.- Jesús “Jesse” Castillo va con todo y por todo con los Bravos de León, en su campaña de regreso a la Liga Mexicana de Beisbol.

Atrás quedaron meses de incertidumbre, un 2019 complicado luego de sufrir hasta cuatro cirugías en un lapso no mayor a los cuatro meses. Cabe recordar que la malaria del pelotero cachanilla comenzó en septiembre del 2018, cuando disputando los playoffs con Acereros de Monclova, sufrió la ruptura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

En charla exclusiva para El Sol de León, Castillo dejó ver la ilusión que le genera retomar su carrera en el circuito de pelota veraniega y además, manifestó el compromiso por guiar a la organización leonesa hasta roles protagónicos en la campaña que está por venir.

“Muy ilusionado por esta nueva aventura que voy a tener, fueron semanas de tensión por saber cual sería mi futuro, afortunadamente una de las opciones que tenía en mente era Bravos y feliz de haber tomado esta decisión, sabemos que en los últimos años la organización ha tratado de brindarle un buen espectáculo a los aficionados del Bajío y esperamos aportar ese granito de arena para ayudar a la causa”, comentó el pelotero que va por su décima sexta temporada en la LMB.

Si bien no le gusta ponerse cifras o estadísticas a batir, el “Jesse” Castillo mostró que tiene bien definidos sus objetivos para este año, recordando que ya tuvo cinco campañas consecutivas con doble dígito de cuadrangulares, cuatro con Rieleros de Aguascalientes (2014-2017) y una más con la franela de Monclova (2018.1).

“Para mí era importante retomar mi carrera después de la lesión, ahora en Venezuela físicamente funcioné de maravilla y estamos listos para seguir jugando profesional, en los números la verdad que nunca me ha gustado ponerme una cifra como meta, pero si tengo en mente retomar mi nivel de juego, porque no soñar con volver a ganar el galardón del más valioso, pero sobre todo el retorno del año, siempre he sido un jugador de objetivos altos y también quiero conseguir el campeonato”, dijo el bajacaliforniano.

UNOS BRAVOS CON “POWER”

No es secreto que el parque de pelota “Domingo Santana” es un paraíso para los bateadores, por ello que “Jesse” Castillo ya visualiza a unos Bravos de mucho poder.

“Será un lineup de mucho respeto, el Domingo Santana es un parque de bateo y también mi decisión de llegar a Bravos se basó mucho en eso, así que vamos a tener gente importante como Félix Pie, Matt Clark, Anthony Giansanti, Frank Díaz y esperamos en mi persona poder responder y que el pitcheo este a las mil maravillas”.

Mientras tanto, Castillo regresará a la Zona Sur, donde precisamente estuvo en sus inicios por allá del 2005 con Leones de Yucatán y luego pasando por Veracruz y Tabasco, “tengo amplio conocimiento de los parques, pero en los últimos años esta liga ha sido muy ofensiva, ahora con esta experiencia por el norte me dio otro plus, sabemos que acá hay parques difíciles como Oaxaca, Puebla, Campeche, pero esperamos ser protagonistas”.

El MVP del 2017 se dijo agradecido con su familia y el doctor Gustavo Passos, pilares en su largo proceso de rehabilitación, al tiempo de resaltar el gran interés que en todo momento mostró la directiva e invitó a toda la afición de los Bravos a que se ilusione de cara a una temporada 2020 que en el papel pinta bien.

“Agradecido con la directiva, me han pedido que aporte todo el liderazgo mostrado en los equipos que participe y a la afición decirle que se ilusione, este será un año muy importante y Bravos dará de que hablar”, concluyó Castillo, que llega a préstamo de la “Furia Azul”.

Su Ficha…

Nombre: Jesús Castillo

Lugar de Origen: Mexicali, Baja California Norte

Fecha de Nacimiento: 3 de Marzo de 1983

Edad: 36 Años

Estatura: 1.85 Mts.

Peso: 92 Kg.

Posición: Infielder

Equipos LMB: Leones de Yucatán (2005-2009)

Rojos del Águila de Veracruz (2010)

Olmecas de Tabasco (2011-2012)

Rieleros de Aguascalientes (2013-2017)

Acereros de Monclova (2018)

En Números…

15 Temporadas del “Jesse” Castillo en la Liga Mexicana de Beisbol

115 Cuadrangulares del cachanilla en el circuito de pelota veraniega

732 Carreras impulsadas de por vida para el pelotero de 36 años de edad

5 Equipos de la LMB por los que ha desfilado el inicialista y seleccionado nacional