Javier Muñoz se despide de Abejas de León tras una temporada agridulce en la LNBP

León, Guanajuato.- Con sabor agridulce, Javier Muñoz, head coach de Abejas de León, se despidió de la campaña 2024 de la LNBP. En un diagnóstico del certamen, el español rescata cualidades y fortalezas de su equipo, aunque el contraste se dio en resultados adversos que les dejaron fuera de playoffs.

Tras disputar su última serie de fase regular ante Santos del Potosí, la quinteta leonesa dividió triunfos; sucumbió 84-83 en el primer duelo, luego hubo revancha venciendo por 105-98, resultado que cerrojazo a la temporada y a la gestión de Muñoz en el banquillo leonés.

“Este resultado es reflejo de la forma que se dio la temporada, se luchó desde un principio, no se nos dieron muchos resultados, pero aplaudo y me quedo con el esfuerzo de cada uno de los muchachos. Todos dieron su máximo y eso me da satisfacción. También me queda con ese sabor agridulce de no haber tenido mejores resultados que nos hubiesen ayudado para estar en postemporada”, subrayó Javier Muñoz para El Sol de León.

Tras concluir la etapa regular, el Enjambre Verde figuró en la posición número 14 con récord de 8-24, pese a dicho balance, el estratega lugués levanta la mano pensando al banquillo leonés para 2025.

“Siempre ha gustado competir, buscar ganar, no se nos dio al inicio del torneo y para el final se fue mejorando exponencialmente, dimos muy buenas series, pero no nos alcanzó para meternos. Yo estoy agradecido con la directiva, con la gente que confió en mí, pero me gustaría volver, pelear por un mejor papel y darle motivos de orgullo a esta hermosa afición, aunque eso no depende de mí, no está en mis manos”, añadió Muñoz.

Por su parte, sobre a su plantilla también ahondó: “Se hizo lo mejor que se pudo, con lo que se tuvo, eso me enorgullece, se confió en muchachos que no tenían lugar en otro equipo de la LNBP, se trabajó y hubo cosas muy buenas, aunque fuimos uno de los rosters más modestos, pero grandes en orgullo y lucha”.

Cabe resaltar que Abejas de León fue la tercera institución en la que se vincula Javier Muñoz, su primera experiencia se dio en 2017-2018 siendo auxiliar de Francisco Olmos en Fuerza Feria, a la temporada siguiente encabezó a Santos de San Luis Potosí.