Javier Ibarra busca afianzarse en la Liga MX con La Fiera

León, Guanajuato.- Tras estar dos torneos en Querétaro entre 2020 y 2021, Javier Ibarra ha regresado al máximo circuito para defender la playera del León, oportunidad que se le presenta después de un paso brillante en la Liga de Expansión con el Atlético Morelia.

“La verdad fue una noticia inesperada, estaba tomando una siesta en casa cuando me marca la directiva de Morelia, jamás dudé en decir que si, les dije que estaba totalmente disponible y vengo a aportar todo lo mejor de mí, ahora si que estoy al servicio de lo que mande el profesor (Renato Paiva) y estoy muy enfocado”, dijo el mediocampista.

Cabe señalar que Ibarra, canterano de los Rayados de Monterrey, debutó en la Liga MX hace un par de años con los Gallos Blancos, equipo con el que disputó apenas ocho compromisos, cinco de esos como titular, sin embargo, sus mejores momentos los ha vivido en la división de plata, donde también militó con Atlante en el Apertura 2019.

El nacido hace 24 años en Monclova, Coahuila, ya tuvo el pasado martes sus primeros minutos con La Fiera, esto en la derrota por la mínima ante los Diablos Rojos del Toluca.

“Me sentí bien, muy contento, lo disfrute mucho, lástima que no se dio el resultado, pero León tiene una gran afición, gran ambiente en el estadio y entré concentrado en hacer lo que me pidieron. Los últimos años he tratado de hacer las cosas de la mejor manera para tener esta chance y es un paso lindo, así que contento de poder tener regularidad y aprovechar esta oportunidad que me están brindando”.

Por la zona en la que se desempeña, el excanario reconoció que deberá redoblar esfuerzos para ganarse la confianza del “domador” y en especial aprenderle a uno de los históricos de la institución felina como lo es Luis “El Chapito” Montes.

“Hay una competencia muy sana, jugadores de jerarquía que se deben respetar y aprenderles toda esa experiencia, “El Chapo” es un jugador de muchos años en el club, es de los grandes, pero hay que competir y tratar de aportar lo mejor para que el compañero igual esté obligado a sacar su mejor versión, como lo dije antes, vengo a entregarme, a disfrutar y con la ilusión de ganar con este equipo”, apuntó Ibarra de la Rosa.

