Jassel Morales toma con el mayor compromiso la Copa Panamericana de Voleibol

León, Guanajuato. Copa Panamericana de Voleibol Femenil está en vísperas de iniciar y entre el roster mexicano que encara este certamen destaca la presencia de Jassel Morales Vallejo, jugadora del equipo Virtus León que representa a la Capital del Cuero y Calzado en la Liga Mexicana de Voleibol Femenil. Formada como acomodadora, Ashley Jassel de 17 años, es una de las jugadoras de menor edad que están presentes en esta justa continental. La jugadora originaria de la Ciudad de México lleva el voleibol en la sangre, siendo hija de Jair Morales, integrante de Virtus León, y Rosa Vallejo, capitana de la rama femenina de la misma franquicia leonesa.

Con miras al debut en la Copa Panamericana, Jassel tuvo participación en los tres encuentros de preparación que sostuvo México ante su similar de Canadá en las ciudades de León, Irapuato y Purísima del Rincón.

“La Copa Panamericana es uno de los torneos más importantes que hay y saber que estoy a punto de jugarla es algo increíble, es un sueño, me siento muy emocionada. Me han preguntado si no estoy nerviosa por ser la más ‘chiquita’ de edad, y la verdad es que no, al contrario, tengo mucho compromiso, muchas ganas de dar lo mejor de mí”, resaltó Jassel Morales en charla para El Sol de León.

Previo al debut en la Copa Panamericana, Jassel tuvo participación en los tres encuentros de preparación que se tuvo con Canadá, lo que abona a los pasos agigantados que ha dado en su trayectoria deportiva misma que tuvo como parteaguas su debut en LMV con Virtus León en la pasada temporada 2023-2024.

“Me siento como en un sueño que se hace realidad y que crece, que me toque representar a mí país en un torneo que se hace aquí en México es algo increíble y hay que sumarle que me toca estar en León, una ciudad que me ha tratado muy bien, donde mi papá (Jair) y mi mamá (Rosa) han jugado, aquí debuté en Liga Mexicana, entonces representa mucho para mí regresar a León, pero como seleccionada nacional”, subrayó Morales Vallejo.

Desde 2022, Jassel Morales ha figurado en concentraciones con selectivos mexicanos de categoría Sub-17 y Sub-19. En este 2024 ya participó en el Campeonato Continental Sub-21 que se realizó entre junio y julio en Toronto, Canadá.