Jardine afirmó que revés de último minuto fue mucho castigo para San Luis

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- André Jardine, timonel del Atlético de San Luis, aseguró que el tropiezo de último minuto ante León resultó un duro castigo para su escuadra.

“Me voy frustrado con el resultado porque fue un partido para no perder, el empate hubiera sido justo, León es un gran equipo, hizo sus merecimientos, pero el 2-1 fue muy duro con nosotros, entonces hay muchas cosas que evaluar y si sentí a varios jugadores muy lejos de su mejor forma, esto tiene que avanzar porque jugar amistosos no es lo mismo y el ritmo del campeonato es más competitivo”, comentó el brasileño.

La derrota para Jardine tiene una explicación y es que el contragolpe verdiblanco fue producto del desorden que llegó a generarse en medio campo y en sector defensivo.

“El segundo gol de León nace de un desorden y eso siempre lo hablo, con desorden no es posible tener buenos resultados, es una falla del posicionamiento y la culpa es de todos y me incluyo, como dije el empate estaba bien y es una pena que ese desorden nos haya costado, que nos sirva de lección para que no suceda más”.

El sudamericano se dijo confiado en volver a pelear en la Liga MX ya que “tenemos una plantilla importante, me gustaron los cambios, Sambueza y “Vitinho entraron bien, los cambios de los laterales fueron para dar más aire ante un juego desgastante y con la cancha pesada, así que soy un entrenador que es difícil que me guarde los cinco cambios y el plantel ya está, creo que tenemos un equipo importante y que puede competir”.

Por último, Jardine llenó de elogios a su homólogo esmeralda Renato Paiva, a quien lo considera un gran estratega y de ideas que le sentarán bien a La Fiera y a la Liga MX.

“Fue un placer muy grande haberlo encontrado de nuevo, es una persona que admiro mucho por sus ideas, creo que la liga gana mucho con un entrenador muy ofensivo, tiene ideas similares a las mías y hablamos en corto antes del juego, dividimos experiencias y sin duda un momento muy grato”, señaló.