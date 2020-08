Jair Valtierra prepara debut en Estados Unidos

León, Guanajuato.- Subir al ring en los Estados Unidos es la siguiente prueba para Jair ‘El Kaiser’ Valtierra, la organización All Star Boxing firmó un contrato con el pugilista leonés para organizar una pelea en la Unión Americana.

El Campeón Latino Plata del Consejo Mundial de Boxeo está próximo a tener su debut en los encordados estadounidenses, escenario que le puede dar mayor proyección internacional.

“La pelea que tengo tentativa es mi debut en Estados Unidos con la empresa All Star Boxing con la cual ya firmamos contrato y esperemos que se pueda formalizar para que se pueda dar esa pelea. Estamos trabajando muy duro para dar un buen espectáculo y sea un buen resultado en mi debut en Estados Unidos”, comentó Jair Valtierra durante una videoconferencia.

Sería en octubre cuando el ‘Kaiser’ leonés se presente con All Star Boxiing, el rival aún no está confirmado “Todavía no me dan fecha, puede que sea en octubre, todavía no me dan rival, pero al que me pongan voy a dar todo de mí y que mejor que con un nocaut”, agregó Valtierra.

Actualmente, el pugilista entrena bajo la tutela del cubano Fredy Rojas y su papá Miguel Valtierra, con miras al combate de octubre actualmente entrena para aumentar su fuerza, además de igual manera realiza tramos pedestres en la serranía de León para mantener una condición física óptima.

El cinturón de monarca latino se lo arrebató a César Soriano Jr. en octubre de 2019, su primer defensa fue ante Eduardo Rizo al que venció en marzo pasado y para junio tuvo su última pelea contra Aurelio Hernández.

