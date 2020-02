Irapuato La Ortiga se ve en la final de Los Soles

Irapuato La Ortiga tiene ánimos de campeón, luego clasificarse entre los cuatro mejores del torneo, toda la plantilla fresera se siente con la confianza de coronarse en la edición XXXIX del Torneo de Los Soles, así lo reconoce Julio Pérez, uno de los principales atacantes del equipo.

Tyson Julio Pérez es el ‘motor’ ofensivo de Irapuato La Ortiga, el mediocampista dirigió el ataque en el triunfo de 5-2 ante San Diego de Alejandría durante la vuelta de los cuartos de final, aunque no le tocó marcar, asistió a sus compañeros.

“Cuando el objetivo es ganar, lo de menos es quien hace los goles, creo que esa es una ventaja de nosotros, los goles llegan de varios compañeros, en este partido no me tocó anotar porque mi labor es la de abrir espacios, generar oportunidades y si veo a un compañero en mejor posición, pues me corresponde darle el balón, que sean ellos los que marquen”, agregó Tyson Pérez.

Con el boleto en la semifinal, La Ortiga se sabe que ya no hay rivales fáciles, ahora todos son sinodales de respeto, ya que son los mejores de esta edición, así lo señala el irapuatense.

“Aquí ya no debe haber confianzas, los equipos que quedan son muy complicados, incluidos nosotros, nosotros queremos ser campeones, cualquiera de los que están aquí pueden ganar, hay mucha calidad y muchos sueños de ganar, este torneo es de mucho orgullo por el nivel de competencia”, agregó el dorsal número 10.

Al igual que su compañero Brigadier García, Tyson Pérez tiene en claro que aprovechar la localía.

“Sin duda que nuestra casa será importante, ahí no hemos sido derrotados, pero tampoco debemos confiarnos, en casa estamos invictos, eso nos ayuda a la confianza, pero el estadio o la cancha no juega, ayuda mucho, pero los que patean la pelota somos nosotros”, concluyó el jugador de La Ortiga.