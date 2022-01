Invita Asociación de Remo a Regata León 2022

León, Guanajuato.- Buscando impulsar y foguear a los atletas de la entidad, la Asociación Guanajuatense de Remo organiza su nueva Regata Remo Gto León 2022, certamen abierto para toda la comunidad que practica dicha disciplina.

Avalado por la Federación Mexicana de Remo, este certamen abre el calendario de pruebas previas a los Juegos Nacionales Conade. La sede será el Parque Metropolitano y las competencias se estarán desarrollando los días 19 y 20 de febrero.

Las categorías participantes serán Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Sub 23. Entre las pruebas varoniles están programados H1x, H4x, H2-, H2x, los eventos femeniles serán M2x, M1x, M2- y M4x, las distancias para la pruebas serán 1,000 y 2,000 metros.

Este certamen vuelve a organizarse poco después de un año, la edición anterior se llevó a cabo en octubre del 2020 y contó con la presencia de atletas de Jalisco, Ciudad de México y Aguascalientes.

Resaltar que León es base del selectivo guanajuatense de remo, además se ha logrado la participación en certámenes internacionales como los Juegos Panamericanos Junior de Cali Valle 2021 a los que acudieron Ximena Castellanos y Samantha Ojeda.

Otros atletas recientemente llamados a selecciones nacionales juveniles están Erick Muñoz, Jesús Carmona, Valentina Vilches y Astrid Guzmán.