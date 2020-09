Insiste “El Puma” Gigliotti en que llegar a León fue su mejor decisión

León es líder, el equipo que mejor mueve la pelota en toda la Liga MX, presume la defensa más sólida y Emmanuel Gigliotti no duda al momento de señalar que llegar a tierras esmeraldas fue la mejor de las decisiones.

“Cada día más contento de la elección que he tomado cuando decidí venir acá, se ve reflejado en que me siento agusto con todo el plantel, con el funcionamiento y mirando para atrás he tomado le mejor decisión porque siempre será mejor jugar en un equipo que se desempeña bien y que cuida el balón”, manifestó el atacante argentino que suma dos anotaciones en siete juegos disputados.

El ex integrante de los Diablos Rojos del Toluca se dijo cada vez más acoplado a lo que Nacho Ambriz le pide sobre el terreno de juego.

“Nacho pide movilidad a los delanteros, no quiere tanto un referente fijo en el ataque, yo desde mi lugar, día a día y con el correr de los juegos me voy sintiendo mucho mejor y voy conociendo las cualidades de los compañeros, pero importa que el equipo esta en una buena posición. Este no es todavía el techo de León, hay cosas por mejorar y es una gran ventaja saber que nos falta mucho”.

Si bien La Fiera no ha tenido la explosividad ofensiva de otros torneos, Gigliotti destaca lo que ha hecho el cuadro esmeralda para poder abrir y descifrar el juego de los rivales.

“Es cierto que muchos equipos se nos vienen a replegar un poquito, saben de la calidad de jugadores que tenemos, pero nosotros hemos ganado varios juegos donde se nos han encerrado, tuvimos la capacidad de abrirlos y convertir, aparte la estadística dice que somos de los conjuntos que menos nos han convertido”.

Sin fiarse de los Tigres

Quizás los Tigres no lleguen en su momento más lúcido, sin embargo, con una escuadra que tiene a un tipo de la jerarquía y contundencia del francés André-Pierre Gignac, el trabajo sobre la cancha debe ser prácticamente por nota.

“El primer error que no debemos cometer es pensar que jugamos ante un equipo que viene mal, Tigres es de lo mejor que se ha visto últimamente, un rival difícil y para nada nos debemos de confiar. Una victoria nos ayudaría para seguir construyendo confianza, pero también esta claro que no sólo podemos pensar en este juego y que el resto no sirvió para nada”, concluyó “El Puma”.

