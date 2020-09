Insípido triunfo de Las Esmeraldas sobre Juárez

Sin desplegar su mejor versión, Las Fieras vencieron por la mínima al FC Juárez y cortaron una racha de dos tropiezos en fila.

Todo se definió muy temprano sobre la cancha del Estadio Nou Camp, apenas al minuto cuatro, cuando en cobro a pelota parada apareció la figura de la irapuatense Sonia Vázquez, quien de cabeza firmó su primera anotación como esmeralda.

León tuvo la chance de poder ganar el partido con mayor holgura en el marcador, pero la ofensiva no anduvo con la mira fina, específicamente Lucero Cuevas, a quien el palo le dijo que no hasta en dos ocasiones. Cuevas incluso no acabó el juego, ya que Everaldo Begines, timonel verdiblanco, apostó por cerrar con la dupla en ataque de torneos anteriores, la de Daniela Calderón y Sanjuana Muñoz.

Begines presentó varias modificaciones en relación a lo que habían sido los primeros tres compromisos, dándole minutos a Itzayana González bajo los tres palos, el retorno de la capitana Claudia Cid que no pudo estar ante Rayadas por lesión, Yazmín Álvarez fue a la central en lugar de Magaña, “Pau” Gómez se encargó también de cubrir la ausencia de Branda Viramontes y adelante Muñoz acompañó a Cuevas.

Juárez vendió caro el descalabro, de hecho, las pupilas de Gabino Amparán se quedaron cerca del empate en la segunda mitad luego de que la zaga leonesa salvó en la línea.

Al final, el resultado le da cierto respiro al León, pero las formas quizás dejen con cierto sinsabor a Begines, a todo su cuerpo técnico y a las mismas futbolistas panzas verdes.

Tras cuatro fechas en la Liga MX Femenil, Las Fieras llegan a seis unidades y el próximo lunes volverán a estar en su patio frente a unas Águilas del América que llevan paso perfecto. Por su parte, las Bravas continúan en los últimos puestos de la tabla, sólo tienen un punto y ahora se verán las caras con Necaxa, otro de los equipos que no ha ganado.