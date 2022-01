Incierto panorama de fichajes para el León femenil

Si el hermetismo que impera en torno al equipo varonil es para preocupar, qué decir del León femenil, que de momento no ha confirmado ni una sola incorporación rumbo al Clausura 2022.

Desde hace varias semanas las esmeraldas trabajan bajo las órdenes de su nuevo estratega, Adrián Martínez, incluso ya hasta sostuvieron su primer compromiso de preparación, el cual por cierto perdieron 2 goles a 0 frente a las Centellas del Necaxa.

Lo único que han anunciado Las Fieras son seis bajas, las de Paulina Pérez, Sonia Vázquez, Anakaren Llamas, Berenice Muñoz, Liliana Hernández y Anisa Guajardo. Cabe señalar que de todas ellas, solo Vázquez y Muñoz han encontrado acomodo en otro club, siendo ahora nuevas futbolistas de Querétaro, en tanto que Guajardo hará una pausa a su carrera para incursionar en un conocido reality show.

El problema para el equipo del “Grande” Martínez es que los tiempos se acortan y los nombres más interesantes en el mercado de fichajes ya fueron tomados, uno de esos el de la experimentada Tania Morales, ex de las Chivas y ahora flamante refuerzo del Cruz Azul.

Otra escuadra que se armó hasta los dientes es el América, que sumó a sus filas a las goleadoras Katty Martínez y Alison González, procedentes de Tigres y Atlas, respectivamente, aunado a la incorporación de talento méxico-americano y la renovación de la estadounidense Sarah Luebbert.

Pero en la “guarida” no hay fichajes, ni siquiera rumores que hagan suponer que la nueva estructura deportiva, ahora encabezada por la ex “domadora” Scarlett Anaya, tiene uno que otro as guardado bajo la manga. Todo hace suponer que León le seguirá apostando a la base que se quedó del torneo anterior, aunado a darle oportunidad a algunas jóvenes que vienen empujando fuerte desde la categoría Sub-17; de igual manera, tampoco se descarta que se integren jugadoras con poca actividad durante el semestre pasado en Pachuca.

Asimismo, queda la interrogante sobre la continuidad de la panameña Marta Cox, quien no ha reportado a los entrenamientos y su antiguo club, la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, había manifestado su intención de repatriarla. Quien sí se mantendrá en el equipo verdiblanco es la central trinitaria Victoria Swift.

Las Fieras debutarán el próximo sábado al mediodía visitando a las Pumas en el Estadio Olímpico Universitario de la capital del país.