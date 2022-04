Impera en Gallos Blancos sensación por "merecer más en León"

Ante la expulsión del estratega Hernán Cristante en la cancha del Estadio Nou Camp, el auxiliar Pablo Morant tomó los micrófonos al término del partido y reconoció que Gallos Blancos merecía más que el empate.

Tras su partido en tierras cuereras, en el plantel queretano hay una sensación agridulce ya que se obtuvo un valioso punto, pero saben que dejaron escapar la victoria.

“Para nosotros el punto fue importante, jugamos contra un gran equipo, uno de los últimos campeones también, con jugadores de mucha jerarquía y la verdad que también nos podríamos haber llevado los tres puntos, estamos contentos con el juego, no tanto con el resultado, se rescató un punto en una cancha difícil”, reconoció el auxiliar Morant.

Siendo el Clausura 2022 un certamen demasiado tormentoso para los Gallos, Morant fue tajante al apuntar que no se deben perder más unidades.

“No hay margen de error, tenemos que conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, sabemos que hay que sumar en todas las canchas y hoy a pesar de la jerarquía del rival nos merecía llevar más”, agregó el argentino.

Con relación a la labor del silbante Pacheco que sancionó un penal y además mostró la tarjeta roja a Cristante, lo calificó como “localísta”.

“Lo ideal es no hablar de los arbitrajes, es joven, apenas inicia, obviamente que no estamos a gusto con ese arbitraje, pareció un poco localista, pero en líneas generales no creo que haya tenido que ver con el resultado”, expuso el auxiliar queretano.

Sobre la lesión de Kevin Escamilla adelantó que está pendiente un diagnóstico médico más detallado, aunque confía que no sea de gravedad y pueda estar disponible para la siguiente fecha.