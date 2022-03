Ilusiona candidatura leonesa como "Capital Americana del Deporte"

Que León obtenga el nombramiento como ‘Capital Americana del Deporte’ será un detonante para la cooperación internacional y la aplicación de nuevas políticas públicas en materia deportiva, así lo recalca Isaac Piña, director de Comude León.

Dicho reconocimiento lo otorga la ONG ACES Europa por medio de su filial ACES América, ambas colaboran con la Unesco en el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan por medio del deporte la inclusión, el desarrollo social, cuidado de la salud, entre otros rubros.

Actualmente, el programa de Capitales Deportivas suma tres mil ciudades afiliadas en cuatro continentes, que una ciudad sea reconocida le permite integrarse a esta red para compartir estrategias o conocer y replicar métodos implementados en otros países, de ahí el interés de León para sumarse a este selecto grupo.

“Una de las grandes virtudes de poder tener este galardón es entrar a una red de más de 3 mil ciudades en todas las latitudes del planeta con la intención de compartir experiencias ganadoras a través de políticas públicas que han implementado, eso nos lleva a un aprendizaje mutuo y global”, resaltó Isaac Piña, director de Comude León para El Sol de León.

Del continente americano van dos ciudades reconocidas; Cali (Colombia) en 2019 y Guadalajara (México) en 2020. Siendo la Capital del Cuero y Calzado el aspirante de 2023 ya hubo acercamiento con la Perla Tapatía.

“Tuvimos ya contacto con Guadalajara, con el director del instituto estatal, Fernando Ortega con esa intención, que nos hiciera alguna recomendación que pudiéramos aplicar en León”, agregó Piña Valdivia.

Para 2023, León es la única postulante, dicha situación no asegura el nombramiento ya que los registros estarán abiertos hasta el 31 de marzo “Aunque somos la única ciudad participante, no podemos dar por seguro nada, aún no es tiempo, debemos cumplir con los requisitos, actualmente se evalúan programas deportivos, la transversalidad con clubes profesionales e infraestructura”, finalizó el directivo.

Otras áreas que son evaluadas son la accesibilidad y participación ciudadana en los diversos programas aplicados. Comude León también colabora con los equipos profesionales de béisbol, baloncesto, fútbol y voleibol para el desarrollo de talento deportivo.