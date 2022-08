Ilusiona al “Grande” Martínez lo que ha visto del León Femenil

León, Guanajuato.- La segunda parte ante América ha sido de lo mejor que ha tenido el proceso de Adrián Martínez al frente de Las Fieras, sin embargo, el timonel reconoció que para poder competir a pleno en la Liga MX Femenil se necesita algo más que solo buenos pasajes de futbol.

“Nos falta explotar un poquito más porque hay gente de gran calidad, en cuanto a la conjunción estamos todavía por debajo, pero eso el tiempo y el trabajo te lo van dando, acá la idea es tener un equipo sólido, con más empaque y seguiremos intentando tres o cuatro cosas que nos tienen que dar, quizás un ataque más mixto, el saltar líneas y atacar espacios, luego otro de los objetivos es defendernos con el balón, soltárselo al rival el menor tiempo posible y eso también nos está costando y es en lo que más debemos poner atención”, manifestó “El Grande”.

De lo que fue la presentación de las seleccionadas argentinas Ruth Bravo, Romina Núñez y Mariana Larroquette, Martínez dijo que “sin duda son jugadoras que vienen de un torneo donde las tienen en buen nivel y vamos a tratar de aprovecharlas lo más que se pueda, la directiva hizo un gran esfuerzo de traerlas junto con Lixy (Rodríguez), son buenas jugadoras y con la idea que tenemos las veremos más tiempo y ojalá nos llenen de alegrías”.

Versiones como las de la parte complementaria frente a las Águilas han hecho renacer la ilusión en la afición de ver a este equipo nuevamente en la liguilla, aunque el “domador” todavía toma esta posibilidad con bastante mesura.

“Desde que me invitaron a la femenil la ilusión siempre ha estado, este es un terreno bien fértil y siempre es para delante, no me aventuraría a asegurar que podemos estar en una liguilla y no porque me dé temor, sino porque quiero ir día a día, partido a partido, creo que lo podemos lograr, pero como promesa es difícil, tampoco quiero meter presiones extras y por ahora solo me ocupa llevar a estas jugadoras a su máximo potencial”.

El conjunto verdiblanco va por otra prueba de fuego cuando este jueves visite a unas Rayadas de Monterrey, quienes en su más reciente actuación en el “Gigante de Acero”, no pudieron pasar del empate a uno contra Juárez. Para este duelo, están descartadas por lesión Diana Luna, Marypaz Barboza e Itzayana Gómez, mientras que Lulú Gordillo y Lucero Cuevas son duda.