Ilusiona a Paulina Martínez acudir a sus primeros Juegos Olímpicos

León, Guanajuato.- Entre gratitud, ilusión y el máximo compromiso es como Paulina Martínez alista su participación en París 2024.

El Sueño Olímpico está por hacerse realidad para la representante de Guanajuato en la disciplina de judo, cuya clasificación se dio vía ranking continental. Pau no va sola a la Ciudad Luz, entre el selectivo mexicano también le acompaña su compañera guanajuatense, Prisca Awiti Alcaráz.

Para la máxima justa del deporte mundial, la plaza de Martínez Claro fue ratificada por International Judo Federation a mediados de junio cuando finalizó el periodo de clasificación. La representante ‘guanajua’ obtuvo su boleto vía cuota continental, se le otorgó una de las once plazas que la IJF asignó para América.

Deportes Judocas guanajuatenses cierran actuación en el Mundial de Abu Dhabi

“Estoy muy feliz de clasificar a Juegos Olímpicos, estoy muy llena de emoción, de gratitud, es un paso más que me hace reafirmar que ha valido todo el sacrificio y esfuerzo para lograr esto, que es ir a París 2024. Es un sueño hecho realidad, aún falta vivirlo y dejarlo todo en el área de combate”, exaltó ‘Pau’ Martínez en charla para El Sol de León.

Aunque es originaria de Jalisco, Paulina Martínez se dice guanajuatense de corazón, ya que pasó a representar a la entidad desde hace un par de años, su formación tiene como epicentro al municipio de Celaya. Para la cita veraniega, la judoca carga su maleta con sueños y altas expectativas.

“Mis expectativas son altas, aunque no existe un precedente para México de una medalla olímpica en judo, sé que no puedo ir con la mentalidad de simplemente ir a participar, voy a competir al máximo nivel, voy con hambre lograr cosas importantes, voy con una mentalidad muy fuerte y lo bonito del deporte es que no hay nada escrito, todo puede pasar”, subrayó Martínez.

La mexicana de 25 años competirá en la categoría de -52 kilogramos, misma en la que figuran grandes referentes del judo como la japonesa Uta Abe, campeona olímpica de Tokio 2020, así como la francesa Amandine Buchard, plata en la pasada justa veraniega o la uzbeka Keldiyorova Diyora, tres veces campeona de Europa, y quien actualmente encabeza el ranking de la IJF.

“Ningún torneo es sencillo, mucho menos en unos Juegos Olímpicos donde te lo juegas todo en cada duelo, si pierdes no hay más, te quedas fuera. Es una justa muy grande y sé que hay gente favorita, pero genera mayor presión. Yo sé que no soy favorita, que ya me subestiman, pero eso te motiva más, sé que puede haber sorpresas, eso es algo que tienen los Juegos Olímpicos, muchas veces el que no parece favorito, hace historia. A eso voy a París, a hacer mi propia historia”, añadió la subcampeona panamericana en Santiago 2023.

En lo que respecta a los Juegos Olímpicos París 2024, el judo tendrá su desarrollo del 27 de julio al 3 de agosto en el Champ-de-Mars Arena. Paulina Martínez debuta el día 28. Previo al certamen veraniego, la judoca ‘guanajua’ tiene previsto viajar a España para realizar un campamento de preparación, luego el 25 de julio toma rumbo a Francia.

Deportes ¡Guanajuato en París!

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Su ficha:

Nombre: Paulina Lizbeth Martínez Claro

Lugar de origen: Guadalajara, Jalisco

Fecha de nacimiento: 20 de febrero de 1996

Edad: 25 años

Disciplina: Judo (-52 kg)

Logros Deportivos

Plata en Juegos Panamericanos Santiago 2023

Plata en Panamericano Senior Calgary 2023

Plata en Abierto Panamericano Santo Domingo 2023

Bronce en Abierto Panamericano Lima 2023

Oro Juegos Panamericanos Junior Cali 2021