Ilusiona a la tiradora “guanajua” Andrea Palafox vivir la aventura París 2024

León, Gto.- Luego de confirmarse como la novena atleta guanajuatense ya instalada en los Juegos Olímpicos de París 2024, la tiradora Andrea Palafox se encuentra lista y motivada por vivir su primera experiencia en una justa de verano.

La oriunda de la capital del estado no tenía en el radar acudir a dicho evento, solo que en una reasignación de plazas a nivel continental por parte de la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF), la oportunidad se le abrió de último momento y la cual no piensa desaprovechar.

“Me siento feliz, orgullosa, aunque no me lo esperaba, pero mis resultados me dieron esta recompensa y estoy agradecida de que la federación me haya dado la chance. De verdad que no me la creía cuando me avisaron, pero también me siento preparada porque he estado trabajando mucho por este objetivo que se dio de una manera diferente, pero a final de cuentas es el resultado de haber estado en las competencias y trabajar muy duro por muchos años”, comentó Palafox en charla con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Gracias a estar rankeada entre las mejores de América, la “guanajua” verá acción en un par de modalidades, el rifle a 50 metros en tres posiciones y el rifle de aire a 10 metros.

Cabe destacar que Andrea irá a la denominada Ciudad Luz en compañía de su entrenador y padre, Marcos Palafox, por lo que la ilusión crece de poder hacer algo destacado en tan importante cita, sin lugar a duda, el mayor compromiso en toda su trayectoria deportiva.

“Es un sueño que he compartido con mi papá por muchos años, él en su momento cuando competía también soñó con llegar a unos Olímpicos y las cosas no se dieron, pero cuando se hizo mi entrenador y crecí me propuse ese objetivo, él siempre me ha acompañado y me siento muy feliz de poder esta compartir esta experiencia con él”, aseveró.

Hay que recordar que, el año pasado, Andrea Palafox se colgó la medalla de oro en la competencia de rifle mixto a 10 metros en compañía del coahuilense Edson Ramírez, esto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe desarrollados en San Salvador y hace un par de meses, igualmente accedió a la parte más alta del podio en el Campeonato de las América realizado en Buenos Aires, Argentina, ganando la prueba por equipos junto a la jalisciense Elizabeth Nieves y su paisana Goretti Zumaya, olímpica en Río 2016.