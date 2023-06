Iliana Lomelí se plantea arrasar en San Salvador 2023

De amplia experiencia en el carril, la bolichista Iliana Lomelí Lemus se dice lista y en gran nivel para participar en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, siendo esta la quinta justa regional a la que acude, por lo que es una de las atletas de mayor experiencia entre la comitiva guanajuatense.

Originaria de Ciudad de México, Iliana Lomelí ha representado a Guanajuato en los últimos dos ciclos centroamericanos y es justamente en el certamen regional donde se ha hecho de una basta experiencia en la que lucen múltiples preseas.

“Voy a mis quintos Centroamericanos, siempre es un hermoso representar a tu país, enfrentarte a grandes jugadores de otros países y El Salvador es muy especial para mí, ahí tuve mis primeros “Centros” y me toca regresar, ahora voy con la misma ilusión de hacer un gran papel y ganar medallas”, comentó Iliana Lomelí en charla para El Sol de León.

De su vasta experiencia como tumba pinos, el camino de Lomelí en JCC inició cuando a sus 17 años fue parte de la comitiva nacional en los Juegos de San Salvador 2002, luego compitió en Mayagüez 2010, Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, en los últimos dos se coronó con la medalla de oro por equipos.

“Se dice muy fácil o pareciera muy sencillo ir a cinco Juegos, pero es todo un reto, soy una agradecida de la vida porque en todas mis participaciones he ganado medalla. Ahora para San Salvador 2023 mi objetivo está en ganar el oro en la prueba individual y también por equipos, me toca buscar el tricampeonato”, añadió Lomelí Lemus.

Justamente, las pruebas en las que competirá en el nuevo certamen salvadoreño son la modalidad Individual, Parejas, Ternas, Quintas, Todo Evento y Final de Maestros. En reconocimiento a su trayectoria, Iliana fue la encargada de recibir el emblema de la entidad durante la Ceremonia de Abanderamiento a la delegación guanajuatense que se realizó a finales de mayo.

FORTALEZAS

Ahora con 39 años, la bolichista mexicana se dice estar en uno de sus mejores momentos: “Estos nuevos Centroamericanos llegan en un gran momento, se dan cuando más confianza me tengo, cuando más he podido desarrollar mi juego y darle un potencial más alto que el que le daba anteriormente, me siento con ese oficio, ese colmillo que solamente los años te da, ya quiero comenzar a jugar”, concluyó Iliana Lomelí.

Previo a la contienda centroamericana, la “guanajua” acudirá a la U.S. Women ‘s Open a celebrarse en Nueva York del 13 al 20 de junio. Posteriormente acude a los Juegos de San Salvador que tendrán lugar del 23 de junio al 8 de julio. En lo que respecta al boliche, esta disciplina está programada del 28 de junio al 4 de julio en el Centro de Entrenamiento Ing. José Antonio Guandique.