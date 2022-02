Holan se enfoca en Club León, no hace caso a rumores para dirigir a Chile

León, Guanajuato.-- Ariel Holan únicamente tiene cabeza para Club León y la Liga MX, ante los rumores que lo ponen en el banquillo chileno, el propio técnico verdiblanco señaló que ahora se enfoca en el torneo mexicano y en la Concachampions 2022.

Con una campaña en el balompié azteca, Ariel Holan ya presume el subcampeonato en el pasado Apertura 2021, su buen paso lo ha perfilado como posible candidato para dirigir la selección chilena. Club León aún tiene seis meses de contrato por lo que señaló que ahora se enfoca plenamente en La Fiera.

"Por lo general he hecho trabajos de largo plazo, ahora estoy enfocado, este tipo de circunstancias (rumores) son habituales, pueden surgir. Con el cuerpo técnico estamos muy enfocados en lo que tenemos que hacer acá, tenemos muchísimos partidos, partidos de mucha importancia para nosotros y para el proyecto que hemos encabezado”, resaltó el estratega argentino.

Deportes Recupera Club León a seleccionados

El compromiso de Holan con su equipo es pelear simultáneamente por el título de Liga MX y la Concachampions 2022, por ello el técnico ya visualiza sus próximos compromisos.

“Mi preocupación ahora es el partido del lunes (contra Cruz Azul), el del domingo con Pumas y ya empieza nuestro sueño más grande del semestre que es la Concachampions, no hay tiempo para pensar en otras cosas, son muchos partidos, no queremos descuidar el campeonato, no queremos que la cabeza se nos vaya a una competencia, sino ver cómo podemos crecer en los dos torneos”, resaltó Holan.

OJOS EN LA MÁQUINA

Pensando en el certamen local, el timonel verdiblanco destaca sobre Cruz Azul “Esto recién empieza, hay que evitar dejar puntos, hay que encontrar regularidad para ir sacando los resultados, Cruz Azul es un equipo que se repliega muy bien, así ha sido campeón, contragolpea muy bien, tiene muy buena pelota parada”.

Será el lunes 7 de febrero cuando Club León reanude el Torneo Grita México C 2022 recibiendo a Cruz Azul, cotejo correspondiente a la jornada cuatro y programado en punto de las 21:05 horas.