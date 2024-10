Hijo del Santo alista su visita por León en gira de despedida

León, Gto.- En plena gira de despedida, el Hijo del Santo alista su última presentación como luchador activo en León. La capital cuerera recibe la tercera fecha de este serial del adiós y en cartelera figuran una lluvia de figuras del encordado, junto a la participación de los personajes Bobby Lee Jr. y Bobby Lee NG que añaden nostalgia reviviendo la rivalidad entre los legendarios luchadores, El Santo y Bobby Lee.

Tras más de cuatro décadas de trayectoria sobre los encordados, el Hijo del Santo deja el profesionalismo, antes de bajar del ring de manera definitiva planificó una gira cuyas dos primeras fechas se dieron en Ciudad de México y Querétaro, ahora toca turno a León con función a celebrarse el próximo 6 de octubre en el Centro de Espectáculos de la Feria de León.

“León es una ciudad importante para mí y la lucha libre, es una plaza de jerarquía, siempre le he guardado cariño especial porque aquí nació Black Shadow, uno de los grandes rivales que tuvo mi papá (El Santo), cuando él venía encontraba un público nada fácil, los aficionados apoyaban más a los luchadores de casa”, resaltó el Hijo del Santo en charla para Noticias Vespertinas.

“Más adelante surgió Bobby Lee, otro luchador de respeto, gran rival de mi padre y también era de esta ciudad. En mi caso, de mis primeras giras que hice fue aquí en León, me acuerdo que luché con Felipe Ham Lee y Mil Máscaras en trío. Me da alegría y algo de tristeza volver a León, pero para despedirme, será un encuentro muy especial con todos los aficionados”, añadió el ídolo de los encordados.

Pasado y presente

De visitar la afamada Arena Isabel en sus inicios, ahora el Enmascarado de Plata tiene al Palenque de la Feria de León como escenario de su última presentación en tierras zapateras. La cita desborda nostalgia con la integración en la cartelera de Bobby Lee Jr. y Bobby Lee NG.

La presencia de ambos enmascarados leoneses rememora a la participación que tuvo Carlos Alvarado, quien encarnó al personaje de Bobby Lee en los años 1970, una vez retirado fue invitado a ser referee en la última lucha que sostuvo El Santo el 12 de septiembre de 1982 en el Toreo de Cuatro Caminos.

“No sé si el destino lo marca, no sé realmente cómo se dan las cosas, pero el destino es impredecible, me da mucho gusto que esté Bobby Lee Jr. en esta función. Es curioso y bonito que ahora se da algo similar de cuando El Santo se retiró teniendo en el ring a Carlos Alvarado como juez. Con Bobby Lee Jr. surgió una rivalidad e incluso planeábamos un mano a mano, máscara contra máscara, pero no se concretó”, apuntó el Hijo del Santo.

Futuro

Siendo ley de la vida, que a cada ciclo que termina otro inicia, en la primera función en la CDMX se dio la presentación de Santo Jr., quien personifica a la tercera generación en esta dinastía de plata, mismo a quien el Hijo del Santo ya pone como un rival de Bobby Lee NG, también tercero en la línea sucesoria de la ‘Bestia del 78’.

“No sé qué vaya a pasar, pero ambos son dos jóvenes de una edad similar, de buenos físicos, traen mucho que dar y posiblemente la rivalidad continúe con ellos, que haya esta tercera generación me pone muy contento. Será algo interesante, no descarto que, más adelante, quizás podamos ver una lucha de dinastías con el Hijo del Santo y Santo Jr. contra Bobby Lee Jr. y Bobby Lee NG”, exaltó la figura del pancracio.

Para la magna cita, la programación se integra por cinco batallas, en la estelar se cruzan en relevos australianos, el Hijo del Santo, Huracán Ramírez y Santo Jr. ante Dr. Wagner Jr., Fuerza Guerrera y Heddi Karaoui. En la semifinal está pactado un mano a mano entre Bobby Lee Jr. y Cinta de Oro.

Otros participantes son Misterioso Jr., Hijo de Máscara Sagrada, Ciclón Ramírez Jr., Texano Jr., Hijo de Fishman, Supernova, Solar Jr., Ultraman Jr., Bobby Lee NG, Brazo Cibernético Jr., Brazo Celestial y Herodes Jr. También están confirmadas Lady Apache, Vanilla Vargas, Hija de Fuerza Guerrera y Ludark.