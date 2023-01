Hermanos Valtierra Palomares levantan la guardia para conquistar el 2023

León, Guanajuato.- Juntos, pero a la vez siguiendo caminos diferentes, los hermanos Jair y Joao Valtierra Palomares alistan los puños para en este 2023 abrirse paso sobre el cuadrilátero y sumar nuevos logros a sus vitrinas. “Kaiser”, el mayor busca la revancha internacional, mientras el menor tiene la mira puesta en certámenes nacionales.

Dejando atrás lo vivido en 2022, los dos hermanos leoneses siguen la trompicada y sacrificada ruta en busca del éxito en el pugilato. Dando un nuevo paso en su formación se han incorporado a Leones Boxing, gimnasio en Ciudad de México en el que son orientados por el entrenador Guillermo Enríquez.

Visitando a El Sol de León, los dos miembros de la familia Valtierra Palomares compartieron sus objetivos para este 2023. Jair, el primogénito tiene hambre por enfrentarse a rivales internacionales, duelos que le permitan crecer y proyectarse entre los mejores del ranking mundial de los súper ligeros.

“Es momento de dar un paso más importante para ello hay que enfrentar a rivales que estén entre los mejores del mundo, si quiero crecer debo probarme ante rivales de gran nivel, mi objetivo es posicionarme entre los primeros rankeados de mi división (súper ligero), no es imposible, pero tampoco será fácil, no temo a los retos, al contrario, para eso me preparo”, comentó Jair Valtierra.

REVANCHA

Apodado “El Kaiser”, el púgil de 21 años quiere la revancha internacional ya que su última pelea fue en julio de 2022 y cayó ante Raymond Muratalla en el que fue su debut en Estados Unidos. Sobre este revés, reconoce que le ha ayudado a crecer dentro del ring.

“Para esa pelea sí me faltó experiencia, ahora hay que pensar en lo que viene, en los próximos retos. Ahora me siento más maduro, más consciente de mi forma de boxear, ya no soy ese boxeador que iba al frente en todo momento ahora me concentro en la estrategia, sentir al rival y concentrar mi fuerza. He trabajado mucho mi técnica, los movimientos, eso es muy importante, algo que pareciera tan sencillo es muy importante y hace la diferencia”, añadió el excampeón latino del CMB.

En este 2023, “El Kaiser” Valtierra tiene en puerta una nueva batalla fuera de México, el objetivo a corto plazo es dar un paso más para codearse con los mayores exponentes del orbe y en un plazo de dos años contender a un título mundial.

Por otra parte, uno de sus principales motores es abrir la brecha para sus pasos sus hermanos menores, entre ellos Ze Joao de 14 años.

CONTINUIDAD

Para orgullo de la familia Valtierra Palomares y beneplácito del boxeo leonés, detrás de Jair viene Ze Joao Miguel quien ya ha cosechado varios logros en categorías menores, entre ellos luce una presea de bronce que ganó en el Festival Olímpico 2021, en 2022 participó en el Torneo Juniors celebrado en Ciudad de México.

“Tengo como ejemplo a mi hermano (Jair), es un orgullo para mí porque él me motiva y me inspira. Como boxeador mi principal cualidad es la picardía y la velocidad, ese es mi fuerte, quiero conseguir grandes cosas en este deporte”, resaltó Joao Valtierra.

Uno de los objetivos a mediano plazo es representar a México en el boxeo olímpico o repetir los pasos de hermano Jair y debutar en el profesionalismo a los 17 años.

“Me gustaría ser olímpico, ese es un sueño que me gustaría cumplir, si no fuera posible me gustaría debutar joven, a los 17 años ya hacer carrera en el boxeo profesional, es algo que he platicado con mi papá (Miguel Valtierra), él me entrena y me va guiando”, añadió la promesa leonesa del pugilismo.

Entre los retos a encarar en este 2023 está la clasificación a sus primeros Juegos Nacionales CONADE, certamen para el que dio el primer paso tras superar el torneo municipal, ahora la siguiente aduana será el campeonato estatal que se realizará a finales de enero en Purísima del Rincón. También tiene en la mira el Festival Olímpico que por primera vez se organiza en León para el mes de abril.